Oanh tạc cơ tàng hình B-21 Mỹ lần đầu thử nghiệm vũ khí

Không quân Mỹ và tập đoàn Northrop Grumman ngày 13/11 thông báo oanh tạc cơ B-21 Raider đã tham gia thử nghiệm vũ khí tại căn cứ không quân Edwards, bang California.

Đây là lần đầu tiên mẫu máy bay ném bom tàng hình này được xác nhận bước vào giai đoạn thử nghiệm liên quan đến vũ khí.

Tuy nhiên, hai bên không tiết lộ chủng loại vũ khí được sử dụng cũng như chưa công bố hình ảnh B-21 thực hiện thao tác thả đạn.

Không quân Mỹ đánh giá đây là cột mốc quan trọng, chứng minh khả năng tác chiến và tích hợp nhanh các loại vũ khí mới của B-21.

Quá trình thử nghiệm được chuẩn bị bằng hàng nghìn giờ mô phỏng trên máy tính. Công nghệ này giúp các kỹ sư dự đoán, tinh chỉnh quỹ đạo vũ khí với độ chính xác cao trước khi máy bay thực hiện chuyến bay thử nghiệm thực tế.

Northrop Grumman cho biết B-21 đã hoàn thành các bài kiểm tra độ bền sớm hơn nhiều tháng so với kế hoạch.

Kết quả này thể hiện độ vững chắc của khung thân, đồng thời cho thấy khả năng phát triển cấu hình vũ khí linh hoạt, phù hợp với nhiều nhiệm vụ khác nhau.

B-21 có khoang vũ khí lớn nằm giữa thân, khác với thiết kế hai khoang đặt cạnh nhau trên oanh tạc cơ B-2 Spirit.

Tuy nhiên, do có kích thước nhỏ hơn B-2, tải trọng vũ khí của mẫu máy bay mới có thể thấp hơn máy bay tiền nhiệm. Hiện chưa có thông số chính thức về khả năng mang vũ khí của B-21.

Oanh tạc cơ B-21 Raider, còn được gọi là sát thủ tàng hình, được thiết kế để mang cả vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân.

Một trong những loại vũ khí quan trọng dự kiến trang bị cho máy bay là tên lửa hành trình AGM-181A, đang được phát triển với khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Chương trình B-21 được Mỹ khởi động năm 2011 nhằm thay thế các oanh tạc cơ B-1 và B-2 vào khoảng năm 2040.

Máy bay thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 11/2024. Không quân Mỹ được cho là đang sở hữu 2-3 nguyên mẫu phục vụ thử nghiệm.

Mỹ ban đầu dự kiến mua ít nhất 100 chiếc B-21, nhưng kế hoạch quy mô phi đội mới dự kiến được công bố vào năm 2027.

Nếu duy trì tiến độ hiện nay, dòng máy bay này có thể được đưa vào biên chế từ năm 2027, mở đầu quá trình thay đổi lực lượng oanh tạc cơ chiến lược của Mỹ.