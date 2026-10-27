Oanh tạc cơ Nga bay hơn 13 giờ gần Alaska, tiêm kích Su-35 hộ tống

Máy bay chiến đấu giành ưu thế trên không Su-35. Ảnh: MW.

Các oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS của Nga đã thực hiện chuyến bay kéo dài hơn 13 giờ trên biển Bering và biển Chukchi, được tiếp dầu trên không và tiêm kích Su-35S hộ tống. Nhiệm vụ diễn ra trong bối cảnh máy bay quân sự Nga và Mỹ nhiều lần áp sát nhau tại khu vực gần Alaska và ở những điểm nóng khác.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/10 thông báo các oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS của nước này đã bay liên tục hơn 13 giờ trên biển Bering và biển Chukchi, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có tiếp dầu trên không và được tiêm kích Su-35S hộ tống.

Theo bộ này, máy bay chiến đấu nước ngoài đã bám theo các oanh tạc cơ Nga trong một số chặng của hành trình. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định chuyến bay được thực hiện theo các quy định quốc tế về sử dụng không phận.

Nhiệm vụ diễn ra trên vùng biển nằm giữa vùng Viễn Đông của Nga và bang Alaska của Mỹ.

Tu-95MS là lực lượng nòng cốt trong đội máy bay ném bom chiến lược của Nga. Loại máy bay này được đưa vào trang bị từ cuối thập niên 1980 và bắt đầu trải qua quá trình hiện đại hóa từ giữa thập niên 2010, hướng tới tiêu chuẩn Tu-95MSM. Phiên bản nâng cấp được tích hợp các tên lửa hành trình Kh-101/102 hiện đại, có khả năng giảm bộc lộ trước radar đối phương.

Su-35 nhiều lần áp sát máy bay quân sự Mỹ

Su-35 và Su-27, mẫu tiêm kích cũ hơn mà Su-35 kế thừa phần lớn thiết kế, từng nhiều lần xảy ra những cuộc chạm trán ở cự ly gần với máy bay chiến đấu Mỹ.

Một trong những vụ việc đáng chú ý nhất xảy ra vào tháng 9/2024. Khi đó, một chiếc F-16 của Không quân Mỹ được điều động để ngăn chặn hai oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS của Nga hoạt động ngoài khơi Alaska. Trong quá trình này, một chiếc Su-35 đang hộ tống các oanh tạc cơ Nga đã áp sát F-16 theo cách bị đánh giá là mang tính đe dọa.

Video về vụ việc cho thấy chiếc Su-35 bay cắt ngang phía trước và chắn đường bay của F-16 ở khoảng cách rất gần. Một số nguồn tin mô tả động tác này là kiểu cơ động “húc đầu”.

Các nguồn tin Nga nhận định động tác trên đã “làm nổi bật lòng dũng cảm phi thường của phi công”. Những rủi ro trong tình huống áp sát được xem là cách Moscow thể hiện quyết tâm trước Mỹ.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MSM của Nga trang bị tám tên lửa hành trình Kh-101/2. Ảnh: MW.

Tiêm kích Nga từng gây hư hại nghiêm trọng cho UAV Mỹ ở Syria

Tại Syria, các tiêm kích Su-35 của Nga cũng từng thực hiện những động tác cơ động áp sát đầy tính đối đầu với máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. Trong một vụ việc vào tháng 7/2023, hành động này được cho là đã khiến một chiếc Reaper bị hư hại nghiêm trọng.

Những cuộc chạm trán nói trên đều diễn ra trong không phận Syria, nơi máy bay Mỹ và các nước phương Tây khác thường xuyên hoạt động. Nga cho rằng những hoạt động này vi phạm không phận Syria.

Ngoài Syria, vào tháng 3/2023, một chiếc Su-27 của Nga cũng thực hiện các động tác cơ động tương tự gần một máy bay không người lái Reaper hoạt động gần bán đảo Crimea, khiến chiếc UAV Mỹ rơi xuống biển.

Ở chiều ngược lại, máy bay Mỹ cũng nhiều lần áp sát tiêm kích Nga tại Syria. Su-35 là một trong những mẫu máy bay thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ áp sát như vậy.

Những cuộc chạm trán này phản ánh tình trạng căng thẳng rộng lớn hơn giữa Nga và Mỹ, hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.

Theo MW