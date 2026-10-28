Oanh tạc cơ chiến lược H-6K Trung Quốc lộ diện với 2 pod gây nhiễu bí ẩn

Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một máy bay ném bom chiến lược H-6K mang theo hai thiết bị tác chiến điện tử. Ảnh: Weibo.

Oanh tạc cơ chiến lược H-6K của Trung Quốc vừa được phát hiện mang hai pod tác chiến điện tử mới có khả năng gây nhiễu, theo những hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội. Nếu được xác nhận, trang bị này có thể giúp Bắc Kinh mở rộng năng lực tác chiến của dòng máy bay ném bom tầm xa chủ lực.

Những bức ảnh xuất hiện hôm thứ Bảy cho thấy một chiếc H-6K đang bay với hai pod tác chiến điện tử được gắn trên hai trong số sáu giá treo vũ khí dưới cánh. Hình dáng của chúng dường như tương tự dòng pod RKZ930 được trang bị trên máy bay tác chiến điện tử J-16D của Trung Quốc.

Tuy nhiên, các hình ảnh này chưa được xác minh độc lập. Bài đăng trên mạng xã hội cũng không tiết lộ địa điểm và thời điểm chụp, đồng thời chưa rõ những pod nói trên đã sẵn sàng hoạt động hay vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.

Dòng H-6 hiện là loại oanh tạc cơ chiến lược duy nhất đang phục vụ trong biên chế Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Các máy bay này có thể mang nhiều loại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tấn công từ ngoài tầm phòng thủ đối phương, trong đó có những biến thể được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Pod gây nhiễu có thể tăng khả năng tác chiến độc lập của H-6K

Việc trang bị pod gây nhiễu công suất lớn cho H-6K có thể giúp máy bay làm gián đoạn hoặc đánh lừa hệ thống radar đối phương trong các nhiệm vụ ném bom tầm xa và tuần tra. Nhờ đó, oanh tạc cơ Trung Quốc có thể giảm mức độ phụ thuộc vào các máy bay tác chiến điện tử chuyên dụng bay hộ tống, theo nhận định của các nhà phân tích quân sự.

Dù vậy, giới phân tích lưu ý rằng năng lực thực tế của những pod xuất hiện trong ảnh cũng như tình trạng hoạt động của chúng vẫn chưa được xác minh.

Trên thực tế, các biến thể H-6 đời trước cũng từng được trang bị pod tác chiến điện tử. Dòng H-6 là phiên bản Trung Quốc phát triển dựa trên máy bay ném bom Tu-16 của Liên Xô.

Trong số đó có H-6C, máy bay đối kháng điện tử chuyên dụng đầu tiên của Trung Quốc, hoạt động từ thập niên 1980, và H-6G, xuất hiện trong thập niên 1990.

Máy bay tiêm kích-ném bom JH-7 đời cũ của PLA cũng từng được phát hiện mang pod tác chiến điện tử trong các hoạt động quân sự. Dòng máy bay này đã ngừng sản xuất trong thập niên 2010.

H-6K là trụ cột của lực lượng không kích tầm xa Trung Quốc

H-6K, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2007, là một trong những biến thể hiện đại nhất của dòng H-6. Máy bay giữ vai trò chủ lực trong lực lượng không kích tầm xa của Không quân PLA.

H-6K có tầm bay tối đa khoảng 8.000 km và khả năng mang tải trọng từ 12 đến 15 tấn. Với tầm hoạt động và tải trọng này, máy bay có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ tấn công tầm xa, đồng thời mang theo các loại tên lửa có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách lớn.

Đầu tháng này, truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố video ghi lại cảnh một chiếc H-6K phóng tên lửa chống hạm siêu vượt âm YJ-21. Loại tên lửa này được cho là có tầm bắn khoảng 2.000 km và đạt tốc độ Mach 8-10, tương đương 8-10 lần tốc độ âm thanh.

Việc H-6K xuất hiện với các pod tác chiến điện tử mới, nếu được xác nhận, có thể cho thấy Trung Quốc đang tìm cách tăng cường khả năng tự bảo vệ và hỗ trợ tác chiến của lực lượng oanh tạc cơ tầm xa.

RKZ930 được phát triển cho máy bay tác chiến điện tử J-16D

Pod RKZ930 của PLA được phát triển dành cho J-16D, máy bay tác chiến điện tử tiên tiến nhất của không quân Trung Quốc, được công bố vào năm 2021.

J-16D là biến thể chuyên thực hiện nhiệm vụ tấn công điện tử của tiêm kích J-16. Máy bay này thường được so sánh với EA-18G Growler của Mỹ, dòng máy bay chuyên gây nhiễu và chế áp hệ thống điện tử đối phương.

Dòng RKZ930 bao gồm nhiều biến thể có hình dạng khác nhau, được thiết kế để lắp tại đầu cánh, bên dưới cánh hoặc dưới thân máy bay. Các pod này được cho là đảm nhiệm những dải tần radar khác nhau.

Một số biến thể cũng có thể được sử dụng trên J-15D, máy bay tác chiến điện tử hoạt động trên tàu sân bay của Hải quân PLA.

Nếu những pod xuất hiện trên H-6K thực sự thuộc dòng RKZ930 hoặc có thiết kế tương tự, đây có thể là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang tìm cách mở rộng các nền tảng có khả năng thực hiện nhiệm vụ tác chiến điện tử. Tuy nhiên, khi chưa có xác nhận chính thức, vẫn chưa thể kết luận về chủng loại, tính năng hay mức độ sẵn sàng chiến đấu của trang bị mới này.

Theo SCMP