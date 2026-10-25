Oanh tạc cơ B-29 Mỹ đi trước thời đại như thế nào?

Điểm khác biệt lớn nhất giữa oanh tạc cơ B-29 Superfortress và B-17 không nằm ở kích thước, mà ở cách Boeing đưa hàng loạt công nghệ mới vào cùng một thiết kế.

B-29 được chế tạo để bay xa, bay cao và hoạt động trong môi trường mà các oanh tạc cơ thế hệ trước còn gặp nhiều hạn chế.

Cabin điều áp là một trong những đột phá quan trọng nhất. Phần lớn khu vực dành cho tổ bay được duy trì áp suất, cho phép họ hoạt động ở độ cao lớn mà không phải mặc đồ áp suất toàn thời gian.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những phi vụ kéo dài nhiều giờ, khi nhiệt độ bên ngoài có thể xuống rất thấp và không khí loãng.

Boeing bố trí các khoang điều áp phía trước và phía sau, nối với nhau bằng một đường hầm chạy phía trên khoang bom.

Hệ thống phòng thủ của B-29 cũng mang tư duy hoàn toàn khác. Thay vì để xạ thủ ngồi trực tiếp trong những tháp súng nhô ra ngoài thân máy bay, phần lớn súng máy được đặt trong các tháp pháo điều khiển từ xa.

Xạ thủ ngồi tại các vị trí ngắm bên trong máy bay, sử dụng hệ thống kính ngắm, máy tính và con quay hồi chuyển để điều khiển tháp pháo.

Một xạ thủ thậm chí có thể điều khiển nhiều tháp súng nhằm vào cùng một mục tiêu. Thiết kế này vừa giảm lực cản khí động học, vừa giúp xạ thủ làm việc trong môi trường điều áp.

Oanh tạc cơ B-29 thường có 4 tháp pháo điều khiển từ xa với súng máy 12,7 mm, cùng một tháp súng có người điều khiển ở đuôi.

Hệ thống điều khiển hỏa lực trung tâm phối hợp dữ liệu từ các vị trí ngắm, tạo ra khả năng phòng thủ mà B-17 trước đó chưa có.

Khả năng hoạt động ở độ cao lớn còn được hỗ trợ bởi 4 động cơ piston Wright R-3350, mỗi động cơ công suất khoảng 2.200 mã lực.

Oanh tạc cơ B-29 đạt tốc độ tối đa khoảng 575 km/h, trần bay hơn 10.000 m và có thể mang tới khoảng 9 tấn bom theo cấu hình được nêu bởi National Museum of the United States Air Force.

Oanh tạc cơ B-29 cũng sử dụng radar và hệ thống ngắm bom Norden kết hợp với lái tự động Sperry C-1 để hỗ trợ ném bom từ độ cao lớn.

Radar ngày càng quan trọng trong các nhiệm vụ khi thời tiết hoặc tầm nhìn không cho phép sử dụng phương pháp ngắm bom thông thường.

Vì vậy, B-29 không phải B-17 được phóng lớn. Nó là một hệ thống hàng không hoàn chỉnh, trong đó động cơ, điều áp, radar, ngắm bom và điều khiển hỏa lực cùng được thiết kế để phục vụ những nhiệm vụ tầm xa chưa từng có.