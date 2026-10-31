Oanh tạc cơ B-26 Marauder từng mang biệt danh đáng sợ vì tai nạn huấn luyện

Ngay sau khi được đưa vào khai thác, B-26 Marauder gây lo ngại vì một loạt tai nạn trong huấn luyện.

Máy bay có tải trọng cánh lớn và tốc độ cất, hạ cánh cao hơn nhiều phi công từng quen thuộc.

Những đặc điểm này khiến việc điều khiển trở nên khắt khe, nhất là khi phi công không duy trì đúng tốc độ hoặc thao tác sai trong các giai đoạn bay quan trọng.

Các vụ tai nạn khiến Marauder bị gắn những biệt danh không mấy thiện cảm, trong đó có cách gọi liên quan đến hình ảnh “góa phụ”.

Một số tai nạn nghiêm trọng còn thu hút sự chú ý của giới chức quân sự Mỹ và làm dấy lên tranh luận về mức độ an toàn của thiết kế.

Tuy nhiên, đánh giá B-26 chỉ dựa trên những sự cố ban đầu sẽ không phản ánh đầy đủ lịch sử của loại máy bay này.

Tải trọng cánh lớn vốn là một phần của thiết kế nhằm đạt tốc độ cao. Khi phi công được huấn luyện phù hợp, quy trình vận hành được chuẩn hóa và những điểm yếu được xác định rõ, khả năng khai thác máy bay được cải thiện.

Kinh nghiệm thực tế cũng cho thấy việc đưa một loại máy bay mới vào biên chế đòi hỏi thời gian để xây dựng giáo trình huấn luyện, hoàn thiện quy trình bảo dưỡng và xác định giới hạn khai thác an toàn.

Những yếu tố này đặc biệt quan trọng trong thời chiến, khi nhu cầu bổ sung máy bay và phi công diễn ra nhanh chóng.

Sau giai đoạn khó khăn, B-26 Marauder được sử dụng rộng rãi hơn trong các chiến dịch tại châu Âu và Địa Trung Hải.

Tỷ lệ tổn thất của máy bay trong chiến đấu về sau được ghi nhận ở mức thấp so với nhiều loại oanh tạc cơ Đồng minh khác, dù kết quả cụ thể còn phụ thuộc cách thống kê và phạm vi nhiệm vụ.

Câu chuyện của Marauder cho thấy một thiết kế có thể gặp nhiều vấn đề khi mới xuất hiện nhưng vẫn đạt hiệu quả cao nếu các hạn chế được xử lý bằng huấn luyện, kỹ thuật và kinh nghiệm chiến đấu.