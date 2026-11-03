Oanh tạc cơ B-26 Marauder tham chiến tại Thái Bình Dương

Trong những tháng đầu sau khi Mỹ tham chiến, B-26 Marauder được đưa vào hoạt động tại khu vực Tây Nam Thái Bình Dương.

Đây là môi trường tác chiến đặc biệt khó khăn do khoảng cách giữa các căn cứ lớn, điều kiện thời tiết phức tạp và nhiều mục tiêu nằm gần các đảo do Nhật Bản kiểm soát.

Sau giai đoạn khó khăn, B-26 Marauder được sử dụng rộng rãi hơn trong các chiến dịch tại Marauder có thể thực hiện nhiệm vụ ném bom từ căn cứ trên đảo hoặc khu vực hậu phương, tùy phạm vi hoạt động và yêu cầu chiến dịch.

Máy bay được sử dụng để tiến công mục tiêu quân sự, sân bay, cơ sở hậu cần và các vị trí có ý nghĩa đối với hoạt động của đối phương.

Khả năng mang bom và tốc độ tương đối cao giúp nó đảm nhiệm vai trò oanh tạc cơ chiến thuật.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý diễn ra trong trận Midway tháng 6/1942. Một số máy bay B-26 được giao nhiệm vụ mang ngư lôi tiến công hạm đội Nhật Bản.

Cuộc tấn công không đạt kết quả như mong muốn, nhưng cho thấy quân đội Mỹ sẵn sàng thử nghiệm những phương án sử dụng máy bay khác nhau trong giai đoạn đầu cuộc chiến.

Nhiệm vụ tại Thái Bình Dương đặt ra nhiều thách thức cho phi hành đoàn. Các chuyến bay dài trên biển khiến việc xác định vị trí, duy trì liên lạc và tìm đường trở về căn cứ trở nên quan trọng.

Nếu máy bay bị hư hỏng hoặc cạn nhiên liệu, khả năng sống sót của tổ lái phụ thuộc lớn vào vị trí xảy ra sự cố và điều kiện cứu hộ.

Oanh tạc cơ B-26 không phải loại máy bay duy nhất được Mỹ sử dụng tại chiến trường này.

Nó hoạt động trong một hệ thống không quân gồm máy bay ném bom, tiêm kích, trinh sát và các phương tiện hỗ trợ khác.

Hiệu quả của mỗi phi vụ phụ thuộc vào thông tin mục tiêu, sự phối hợp giữa các đơn vị và khả năng duy trì hoạt động của căn cứ.

Dù không nổi tiếng bằng một số dòng máy bay khác, Marauder vẫn góp phần vào hoạt động không kích của Mỹ trong chiến dịch tại Thái Bình Dương.