Oanh tạc cơ B-26 Marauder, máy bay ném bom tốc độ cao của Mỹ trong Thế chiến II

Oanh tạc cơ B-26 Marauder do hãng Martin phát triển theo yêu cầu của Không quân Lục quân Mỹ vào năm 1939. Máy bay thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 25/11/1940, trước khi Mỹ chính thức tham chiến trong Thế chiến II. .

Thiết kế của Marauder hướng tới một loại máy bay ném bom hạng trung có tốc độ cao, đủ sức tiến công các mục tiêu quân sự ở khoảng cách xa

B-26 sử dụng 2 động cơ hướng tâm Pratt & Whitney R-2800, mỗi động cơ có công suất khoảng 2.000 mã lực trên các phiên bản tiêu biểu.

Máy bay đạt tốc độ tối đa khoảng 460 km/h, mang được khoảng 1.800 kg bom và có kíp lái nhiều thành viên để đảm nhiệm nhiệm vụ điều khiển, dẫn đường, ném bom và phòng thủ.

Điểm nổi bật của Marauder là thiết kế cánh có tải trọng lớn, giúp máy bay đạt tốc độ cao nhưng cũng khiến việc cất, hạ cánh trở nên khó khăn.

Trong giai đoạn huấn luyện ban đầu, nhiều vụ tai nạn khiến B-26 mang tiếng xấu trong giới phi công.

Những vấn đề này buộc quân đội Mỹ và nhà sản xuất phải điều chỉnh quy trình huấn luyện, cải thiện kỹ thuật khai thác và hoàn thiện các phiên bản sau.

Khi được đưa vào chiến đấu, B-26 tham gia nhiều chiến dịch tại Thái Bình Dương, Bắc Phi và châu Âu.

Máy bay thực hiện các nhiệm vụ ném bom chiến thuật, đánh phá cơ sở hậu cần và hỗ trợ lực lượng mặt đất.

Đến cuối chiến tranh, các phi đội Marauder đã thực hiện hơn 100.000 phi vụ và thả khoảng 150.000 tấn bom.

B-26 không phải loại máy bay dễ khai thác trong những ngày đầu, nhưng quá trình cải tiến đã giúp nó trở thành một trong những oanh tạc cơ hạng trung đáng chú ý của Mỹ trong Thế chiến II.