Oanh tạc cơ B-26 Marauder mang được bao nhiêu bom?

B-26 Marauder được thiết kế như một oanh tạc cơ hạng trung, có khả năng mang bom trong khoang thân.

Trên những phiên bản tiêu biểu, tải trọng bom thường được công bố ở mức khoảng 1.800 kg, dù con số thực tế phụ thuộc vào biến thể, cấu hình vũ khí, nhiên liệu và điều kiện nhiệm vụ.

Khoang bom bên trong thân máy bay giúp Marauder mang theo nhiều loại bom thông thường phục vụ các mục tiêu khác nhau.

Tùy yêu cầu chiến dịch, máy bay có thể tập trung đánh phá công trình, kho hậu cần, sân bay hoặc các vị trí quân sự.

Việc lựa chọn tải trọng cũng phải tính đến khoảng cách đến mục tiêu và lượng nhiên liệu cần thiết để quay về căn cứ.

B-26 có thể thực hiện nhiệm vụ ném bom từ độ cao trung bình. Cách thức này giúp phi hành đoàn tiếp cận khu vực mục tiêu mà không cần bay sát mặt đất trong toàn bộ hành trình.

Tuy nhiên, độ chính xác của đòn đánh còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, khả năng xác định mục tiêu, thiết bị ngắm ném bom và mức độ kháng cự của đối phương.

Trong chiến tranh, khả năng mang bom không phải yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả. Một máy bay có tải trọng lớn nhưng khó tiếp cận mục tiêu hoặc chịu tổn thất cao có thể không đạt hiệu quả như dự kiến.

Ngược lại, máy bay có tốc độ tốt, hoạt động theo đội hình và được hỗ trợ bởi công tác trinh sát có thể tạo sức ép đáng kể lên hệ thống hậu cần của đối phương.

B-26 Marauder được sử dụng trong nhiều chiến dịch của Mỹ và quân Đồng minh tại châu Âu, Địa Trung Hải và Thái Bình Dương.

Các phi vụ ném bom góp phần làm gián đoạn hoạt động vận tải, phá hủy cơ sở quân sự và hỗ trợ các chiến dịch trên bộ.

Tải trọng bom khoảng 1.800 kg cho thấy Marauder không thuộc nhóm oanh tạc cơ chiến lược hạng nặng, nhưng đủ sức đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ ném bom chiến thuật quan trọng trong Thế chiến II.