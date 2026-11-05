Oanh tạc cơ B-26 Marauder được sản xuất với số lượng hơn 5.000 chiếc

Hãng Martin bắt đầu phát triển B-26 Marauder theo yêu cầu của Không quân Lục quân Mỹ vào năm 1939.

Sau chuyến bay đầu tiên năm 1940, máy bay nhanh chóng được đưa vào sản xuất trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị mở rộng lực lượng không quân.

Nhu cầu về oanh tạc cơ hiện đại tăng mạnh khi chiến tranh lan rộng tại châu Âu và châu Á.

Trong quá trình sản xuất, B-26 được chế tạo tại các cơ sở công nghiệp của Martin ở Mỹ. Việc mở rộng sản lượng đòi hỏi nguồn cung động cơ, vật liệu, thiết bị điện tử, vũ khí và nhiều bộ phận chuyên dụng.

Các nhà máy phải phối hợp với mạng lưới nhà cung cấp để đáp ứng yêu cầu sản xuất liên tục.

Theo các tài liệu lịch sử của Không quân Mỹ và Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia, tổng số B-26 Marauder được chế tạo vào khoảng 5.266 chiếc.

Một số nguồn có thể ghi con số khác đôi chút do cách tính biến thể và lô sản xuất. Dù vậy, quy mô này phản ánh vị trí đáng kể của Marauder trong chương trình phát triển không quân thời chiến.

Sản xuất hàng loạt không chỉ là câu chuyện về số lượng. Máy bay phải đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, có phụ tùng thay thế và đủ khả năng sửa chữa tại các căn cứ tiền phương.

Khi những phiên bản mới xuất hiện, dây chuyền cũng cần điều chỉnh để tích hợp các cải tiến về cấu trúc và thiết bị.

Việc sản xuất số lượng lớn giúp quân đội Mỹ duy trì các phi đội hoạt động trên nhiều mặt trận. Máy bay được phân bổ cho những đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại Thái Bình Dương, Địa Trung Hải và châu Âu.

Những tổn thất trong chiến đấu và tai nạn cũng khiến việc bổ sung máy bay trở thành yêu cầu thường xuyên.

Sau khi chiến tranh kết thúc, sản xuất B-26 dừng lại. Marauder dần rời khỏi vai trò tuyến đầu khi các dòng máy bay mới xuất hiện.

Tuy nhiên, chương trình sản xuất B-26 vẫn là một ví dụ về năng lực công nghiệp hàng không Mỹ trong giai đoạn huy động quy mô lớn.