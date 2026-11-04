Oanh tạc cơ B-26 Marauder để lại dấu ấn gì trong lịch sử hàng không quân sự?

Oanh tạc cơ B-26 Marauder ra đời trong giai đoạn quân đội Mỹ đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng không quân.

Máy bay được thiết kế để đạt tốc độ cao, mang bom và thực hiện các nhiệm vụ ném bom chiến thuật.

Chuyến bay đầu tiên diễn ra năm 1940, trước khi Marauder tham gia các chiến dịch tại Thái Bình Dương, Địa Trung Hải và châu Âu.

Lịch sử của B-26 có cả thành công lẫn những khó khăn đáng kể. Trong giai đoạn đầu, tốc độ cất, hạ cánh cao và tải trọng cánh lớn khiến máy bay đòi hỏi kỹ năng điều khiển nghiêm ngặt.

Các tai nạn huấn luyện làm dấy lên lo ngại về thiết kế. Tuy nhiên, việc cải tiến máy bay, điều chỉnh quy trình và tích lũy kinh nghiệm đã giúp Marauder phát huy hiệu quả trong chiến đấu.

B-26 Marauder tham gia nhiều nhiệm vụ ném bom chiến thuật nhằm vào tuyến vận tải, cơ sở hậu cần và mục tiêu quân sự.

Máy bay không chỉ được đánh giá qua tải trọng bom mà còn qua khả năng thực hiện nhiệm vụ, duy trì hoạt động và phối hợp với những lực lượng khác.

Những yếu tố này cho thấy hiệu quả chiến đấu là kết quả của cả hệ thống, không đơn thuần là thông số kỹ thuật.

Đến cuối Thế chiến II, oanh tạc cơ B-26 Marauder đã thực hiện hơn 100.000 phi vụ và thả khoảng 150.000 tấn bom theo các tài liệu lịch sử hàng không Mỹ.

Sản lượng hơn 5.000 chiếc phản ánh nhu cầu lớn đối với dòng máy bay này trong giai đoạn chiến tranh.

Sau chiến tranh, B-26 Marauder dần rời khỏi vai trò tuyến đầu khi công nghệ hàng không tiếp tục phát triển.

Một điểm dễ gây nhầm lẫn là định danh B-26 sau năm 1948 được gắn cho Douglas A-26 Invader, một dòng máy bay khác.

Vì vậy, khi tìm hiểu lịch sử oanh tạc cơ Mỹ, cần phân biệt Marauder của Martin với Invader của Douglas.

Di sản của B-26 Marauder nằm ở vai trò thực tế trong các chiến dịch Thế chiến II và những bài học về thiết kế, huấn luyện, sản xuất và tổ chức tác chiến. Đây là một chương đáng chú ý trong lịch sử phát triển oanh tạc cơ của Mỹ.