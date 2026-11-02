Oanh tạc cơ B-24J Liberator, phiên bản cải tiến được sản xuất với số lượng lớn

Qua những chiến dịch ném bom tại châu Âu và Thái Bình Dương, quân đội Mỹ nhận thấy oanh tạc cơ hạng nặng cần liên tục được cải tiến.

Tiêm kích đối phương ngày càng nguy hiểm, hỏa lực phòng không dày đặc và các phi vụ kéo dài khiến yêu cầu về khả năng tự vệ, dẫn đường và độ tin cậy của máy bay ngày càng cao. B-24J Liberator là một trong những kết quả quan trọng của quá trình này.

B-24J được sản xuất từ năm 1943, khi chương trình chế tạo Liberator đã mở rộng trên quy mô lớn.

Biến thể này có nhiều điểm tương đồng với những phiên bản trước, nhưng được tiêu chuẩn hóa với các cải tiến về trang bị và vũ khí.

Một thay đổi đáng chú ý là cấu hình tháp súng ở mũi được hoàn thiện hơn, giúp tăng khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công từ phía trước. Tùy nhà máy và lô sản xuất, thiết bị cụ thể có thể khác nhau.

Giống các biến thể B-24 khác, B-24J sử dụng 4 động cơ Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp. Máy bay có sải cánh khoảng 33,5 m, chiều dài khoảng 20 m và tốc độ tối đa xấp xỉ 480 km/h trong điều kiện phù hợp.

Hệ thống vũ khí phòng thủ thường gồm nhiều súng máy cỡ nòng 12,7 mm bố trí quanh thân, kết hợp với khả năng mang bom trong khoang bên trong.

B-24J được sử dụng trong các phi vụ ném bom chiến lược nhằm vào cơ sở công nghiệp, sân bay, mạng lưới đường sắt và những mục tiêu quân sự của Đức Quốc xã.

Tại Thái Bình Dương, máy bay cũng tham gia tấn công căn cứ, cảng biển và tuyến vận tải Nhật Bản.

Tầm hoạt động dài giúp Liberator có thể đảm nhiệm những nhiệm vụ mà nhiều máy bay có phạm vi hoạt động ngắn hơn khó thực hiện.

Sản lượng của B-24J rất lớn. Hàng nghìn chiếc được chế tạo tại nhiều nhà máy, phản ánh nỗ lực công nghiệp của Mỹ trong giai đoạn cao điểm chiến tranh.

Sản xuất quy mô lớn cho phép quân đội bổ sung máy bay, thay thế tổn thất và duy trì hoạt động trên nhiều chiến trường.

Tuy nhiên, cải tiến không thể loại bỏ mọi hạn chế của một oanh tạc cơ hạng nặng. B-24J vẫn phụ thuộc vào đội hình, chiến thuật hộ tống và điều kiện tác chiến.

Giá trị của biến thể này nằm ở việc kết hợp những điều chỉnh cần thiết với một nền tảng đã được sản xuất rộng rãi, giúp Mỹ duy trì sức ép không kích trong giai đoạn quyết định của Thế chiến II.