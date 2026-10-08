Oanh tạc cơ B-21 Raider sẽ chiến đấu ra sao trong một cuộc chiến tương lai?

Trong một cuộc chiến cường độ cao, oanh tạc cơ B-21 Raider có thể không hoạt động theo cách truyền thống, khi một máy bay tự tìm mục tiêu rồi đơn độc thực hiện đòn đánh.

Không quân Mỹ đang phát triển oanh tạc cơ B-21 như một thành phần của “gia đình hệ thống” rộng hơn, kết hợp trinh sát, giám sát, thu thập thông tin, tác chiến điện tử, liên lạc và các năng lực tấn công tầm xa.

Nền tảng đầu tiên của oanh tạc cơ B-21 vẫn là khả năng tàng hình. Không quân Mỹ mô tả đây là oanh tạc cơ tàng hình có khả năng xuyên qua môi trường đe dọa cao trong tương lai.

Điều đó không có nghĩa oanh tạc cơ B-21 sẽ trở nên “vô hình” trước mọi hệ thống phòng không, mà mục tiêu là làm giảm khả năng bị phát hiện, theo dõi và đánh chặn để tăng cơ hội tiếp cận khu vực tác chiến.

Khi hoạt động trong môi trường phòng không dày đặc, oanh tạc cơ B-21 có thể được sử dụng để tấn công những mục tiêu có giá trị chiến lược bằng vũ khí đặt trong khoang hoặc sử dụng vũ khí tấn công ngoài tầm phòng không.

Không quân Mỹ xác nhận oanh tạc cơ B-21 được thiết kế để sử dụng cả vũ khí tấn công trực tiếp và vũ khí tấn công ngoài tầm phòng không, nhưng không công bố một kịch bản tác chiến cụ thể cho từng loại mục tiêu.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở dữ liệu. Một oanh tạc cơ B-21 trong mạng lưới tác chiến có thể nhận thông tin từ nhiều nguồn, xử lý dữ liệu phục vụ nhiệm vụ rồi chia sẻ thông tin với các thành phần khác.

Không quân Mỹ xác định các hệ thống liên lạc, cảm biến và những năng lực hỗ trợ khác là một phần quan trọng trong chương trình B-21.

Vì vậy, chiếc máy bay không chỉ được xem như một phương tiện mang bom mà còn là một nền tảng có khả năng tham gia vào chuỗi thu thập, xử lý và phân phối thông tin trên chiến trường.

Trong một chiến dịch giả định, điều đó có thể cho phép B-21 phối hợp với máy bay chiến đấu, máy bay tiếp dầu, vệ tinh và các hệ thống trinh sát hoặc tác chiến điện tử.

Tuy nhiên, đây là cách mô tả về kiến trúc và khả năng phối hợp của hệ thống, không phải khẳng định oanh tạc cơ B-21 đã được công khai chứng minh kết nối với mọi nền tảng nói trên trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Khả năng hoạt động với phương tiện không người lái cũng là một hướng đáng chú ý. Tài liệu của Không quân Mỹ cho biết B-21 được thiết kế để có thể đáp ứng hoạt động có người lái hoặc không người lái.

Điều này cho thấy kiến trúc của máy bay được chuẩn bị cho nhiều phương thức vận hành trong tương lai.

Nhưng hiện chưa có cơ sở công khai để khẳng định oanh tạc cơ B-21 đã được triển khai cùng một loại UAV cụ thể hay đã điều khiển trực tiếp các phương tiện không người lái trên chiến trường.

B-21 cũng được thiết kế để sử dụng vũ khí tầm xa. Điều này tạo ra nhiều lựa chọn cho người chỉ huy: máy bay có thể tiếp cận sâu hơn khi điều kiện cho phép hoặc đứng ngoài một phần vùng nguy hiểm và sử dụng vũ khí tấn công ngoài tầm phòng không.

Khả năng tiếp nhiên liệu trên không đang được thử nghiệm cũng có ý nghĩa lớn đối với nhiệm vụ tầm xa, giúp tăng thời gian hoạt động và phạm vi triển khai của máy bay.

Một đặc điểm khác có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cách B-21 chiến đấu là kiến trúc hệ thống mở. Khi môi trường tác chiến thay đổi, phần mềm, cảm biến và các năng lực mới có thể được tích hợp theo từng giai đoạn. Không quân Mỹ cho rằng cách tiếp cận này giúp B-21 tiếp tục thích nghi khi mối đe dọa thay đổi.

Vì vậy, nếu hình dung một cuộc chiến tương lai, B-21 có thể không phải là “mũi nhọn đơn độc” mà là một mắt xích trong mạng lưới gồm máy bay có người lái, phương tiện không người lái, cảm biến, vệ tinh, hệ thống tác chiến điện tử và vũ khí tầm xa.

Giá trị của nó không chỉ nằm ở khả năng mang bom, mà còn ở khả năng tồn tại trong môi trường bị tranh chấp và phối hợp với nhiều thành phần khác.

Đây cũng là khác biệt quan trọng giữa oanh tạc cơ B-21 và cách nhìn truyền thống về một oanh tạc cơ. Mỹ đang xây dựng B-21 cho một chiến trường mà thông tin, kết nối và khả năng thay đổi nhiệm vụ có thể quan trọng không kém số lượng vũ khí mang theo.

Nhưng từ thiết kế trên giấy đến khả năng tác chiến thực tế vẫn còn một khoảng cách lớn, và chính quá trình thử nghiệm, tích hợp hệ thống sẽ quyết định oanh tạc cơ B-21 thực sự đạt được bao nhiêu trong số những năng lực được đặt ra.