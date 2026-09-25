Oanh tạc cơ B-1B bước vào Không quân Mỹ: 'Lancer' được thiết kế để làm gì?

Ngày 1/10/1986, oanh tạc cơ B-1B Lancer chính thức đạt khả năng tác chiến ban đầu trong Không quân Mỹ..

Đây là thời điểm chương trình B-1, từng bị hủy dưới thời Tổng thống Jimmy Carter, thực sự trở lại lực lượng oanh tạc cơ chiến lược Mỹ dưới phiên bản hoàn toàn mới..

Oanh tạc cơ B-1B được triển khai tại 2 căn cứ chủ chốt là Dyess ở bang Texas và Ellsworth ở bang South Dakota.

Chiếc B-1B đầu tiên được bàn giao cho Dyess vào tháng 6/1985, trong khi Không đoàn ném bom số 28 tại Ellsworth tiếp nhận chiếc đầu tiên vào tháng 1/1987.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, B-1B đảm nhiệm vai trò oanh tạc cơ xuyên phá tầm thấp trong Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược Mỹ.

Điểm đặc biệt của oanh tạc cơ B-1B nằm ở sự kết hợp giữa nhiều yếu tố. Máy bay có cánh cụp cánh xòe, cho phép thay đổi hình dạng cánh tùy chế độ bay.

Khi cánh mở, B-1B phù hợp hơn với cất hạ cánh và một số chế độ bay tốc độ thấp. Khi cánh cụp về phía sau, máy bay giảm lực cản và có thể đạt tốc độ hơn 900 mph, tương đương khoảng Mach 1,2.

Thiết kế này giúp B-1B vừa có tốc độ, vừa duy trì khả năng hoạt động ở nhiều độ cao khác nhau.

Một nhiệm vụ quan trọng của B-1B là tiếp cận mục tiêu ở độ cao thấp. Máy bay được trang bị radar nhìn phía trước và radar bám địa hình, cho phép tổ lái duy trì đường bay phù hợp với địa hình trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Hệ thống định vị kết hợp GPS và dẫn đường quán tính cũng giúp B-1B hoạt động trên những khoảng cách rất lớn mà không phụ thuộc vào các đài dẫn đường mặt đất.

Tổ bay gồm 4 người: chỉ huy máy bay, phi công phụ và 2 sĩ quan hệ thống tác chiến. B-1B có tầm bay liên lục địa và tải trọng vũ khí tối đa 75.000 pound, tương đương khoảng 34 tấn.

Không quân Mỹ mô tả đây là oanh tạc cơ đa nhiệm có khả năng mang tải trọng vũ khí thông thường lớn nhất trong kho vũ khí của lực lượng.

Chính sự kết hợp giữa tốc độ, tầm bay, khả năng bay thấp và tải trọng lớn tạo cho B-1B một vị trí riêng trong bộ ba oanh tạc cơ chiến lược Mỹ.

Nếu B-52 nổi bật bởi độ bền và khả năng mang nhiều loại vũ khí, còn B-2 được thiết kế với trọng tâm là khả năng xuyên thủng phòng không nhờ công nghệ tàng hình, B-1B theo đuổi sự cân bằng giữa tốc độ, khả năng sống sót, tải trọng và tính linh hoạt.

Đó cũng là lý do B-1B không đơn thuần là phiên bản thay thế B-52. Nó được thiết kế để thực hiện một kiểu chiến tranh trên không khác: bay xa, tiếp cận nhanh, hoạt động ở độ cao thấp và đưa một khối lượng vũ khí rất lớn tới chiến trường.