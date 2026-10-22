Oanh tạc cơ B-17 và cuộc chiến tiêu hao: Mỹ đã mất bao nhiêu 'Pháo đài bay'?

Từ năm 1941 đến khi Thế chiến II kết thúc, Mỹ đã chế tạo hơn 12.700 oanh tạc cơ B-17. 3 tập đoàn Boeing, Douglas và Lockheed-Vega cùng tham gia sản xuất hàng loạt “Pháo đài bay”, biến B-17 thành một trong những loại oanh tạc cơ được chế tạo nhiều nhất trong lịch sử.

Nhưng số lượng lớn không đồng nghĩa tổn thất nhỏ. Riêng lực lượng B-17 của Eighth Air Force đã chịu những thiệt hại rất nặng trong năm 1943, khi các đội hình phải bay sâu vào lãnh thổ Đức mà chưa có đủ tiêm kích hộ tống tầm xa.

Trong cả năm đó, chỉ khoảng 25% thành viên tổ bay oanh tạc cơ hoàn thành đủ 25 phi vụ. Khoảng 75% còn lại thiệt mạng, bị thương nặng hoặc bị bắt.

Trận Schweinfurt ngày 14/10/1943 cho thấy mức độ khốc liệt. Trong 291 oanh tạc cơ xuất phát, 60 chiếc bị bắn hạ, 5 chiếc phải hạ cánh khẩn cấp tại Anh và sau đó không thể tiếp tục sử dụng, 12 chiếc bị loại bỏ, còn 121 chiếc cần sửa chữa.

Khoảng 600 thành viên tổ bay thiệt mạng hoặc mất tích trên lãnh thổ đối phương

Những chiếc trở về cũng thường mang theo dấu vết của trận đánh. Có B-17 phải hạ cánh với hàng trăm lỗ đạn trên thân. Một số mất động cơ, hỏng hệ thống oxy hoặc chịu tổn thương nặng ở cánh nhưng vẫn cố giữ độ cao và bay về Anh.

Một chiếc có thể sống sót, nhưng điều đó không có nghĩa tổ bay an toàn. Nhiều máy bay trở về mang theo người chết hoặc bị thương.

Bản thân chuyến bay cũng là một cuộc thử thách. B-17 thường hoạt động ở độ cao khoảng 20.000-30.000 feet, nơi nhiệt độ có thể xuống tới khoảng -46 độ C.

Tổ bay phải sử dụng hệ thống oxy liên tục. Ở độ cao 25.000 feet, một người không có oxy bổ sung có thể mất ý thức chỉ sau 3-5 phút. Các sự cố với mặt nạ hoặc đường ống oxy từng khiến thành viên tổ bay tử vong.

Vì vậy, mỗi phi vụ kéo dài hàng giờ không chỉ là cuộc chiến với tiêm kích Bf 109, Fw 190 và pháo phòng không Đức.

Đó còn là cuộc chiến với giá lạnh, thiếu oxy, mệt mỏi và áp lực tâm lý thường trực. Một lỗi nhỏ, một đường ống oxy bị hỏng hoặc một phát đạn trúng vị trí quan trọng đều có thể biến chuyến bay thành thảm họa.

“Pháo đài bay” nổi tiếng vì có thể trở về sau những tổn thương khủng khiếp. Nhưng chính những con số tổn thất mới cho thấy sự thật phía sau huyền thoại: B-17 rất bền bỉ, nhưng chiến tranh trên bầu trời châu Âu vẫn là một cuộc chiến tiêu hao với cái giá nhân mạng cực lớn.