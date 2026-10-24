Oanh tạc cơ B-17 sau Thế chiến II: 'Pháo đài bay' để lại di sản gì?

Khi Thế chiến II kết thúc năm 1945, thời đại của oanh tạc cơ B-17 cũng dần đi tới hồi kết. Hơn 12.700 chiếc đã được chế tạo, nhưng sự xuất hiện của những loại máy bay mới khiến “Pháo đài bay” nhanh chóng mất vai trò tiền tuyến.

Những nhiệm vụ ném bom chiến lược ngày càng được chuyển sang oanh tạc cơ B-29 Superfortress, loại máy bay lớn hơn, có tầm bay xa hơn và được thiết kế cho thế hệ chiến tranh mới.

Oanh tạc cơ B-17 không biến mất ngay lập tức. Một số máy bay được cải biến thành phương tiện trinh sát, trong khi các biến thể SB-17 được sử dụng cho nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Những chiếc này được lắp radar và mang theo xuồng cứu sinh có thể thả xuống biển để hỗ trợ các tổ bay gặp nạn.

Một số SB-17 tiếp tục phục vụ trong những năm đầu sau chiến tranh, trước khi được thay thế bởi các phương tiện hiện đại hơn.

Một số oanh tạc cơ B-17 khác được sử dụng trong các chương trình thử nghiệm và nghiên cứu. Đây là cách một thiết kế ra đời từ giữa thập niên 1930 tiếp tục có ích ngay cả khi đã không còn phù hợp với vai trò oanh tạc cơ chiến lược chủ lực.

Trong khi đó, lực lượng oanh tạc cơ Mỹ bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. B-29 từng đảm nhiệm vai trò oanh tạc cơ hạng nặng chủ lực sau B-17 và tham gia các chiến dịch tại Thái Bình Dương.

Sau đó, B-36 Peacemaker trở thành oanh tạc cơ chiến lược tầm liên lục địa đầu tiên của Mỹ, với khả năng mang vũ khí hạt nhân và hoạt động từ lãnh thổ Mỹ.

Từ năm 1958-1959, B-36 lần lượt được thay thế bằng oanh tạc cơ phản lực B-52 Stratofortress.

B-52 tiếp tục mở ra thời kỳ mới của không quân chiến lược Mỹ, sau đó đến B-1B Lancer và B-2 Spirit. Ngày nay, B-21 Raider đang được phát triển để trở thành thế hệ tiếp theo trong lực lượng oanh tạc cơ tàng hình Mỹ.

Nhưng di sản của B-17 không chỉ nằm trong những chiếc máy bay kế nhiệm. Nhiều B-17 được bảo tồn tại các bảo tàng, trở thành hiện vật trực quan về cuộc chiến trên bầu trời châu Âu.

Chiếc B-17F Memphis Belle tại National Museum of the United States Air Force là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất.

Từ B-17 đến B-21 là một chặng đường gần 1 thế kỷ của oanh tạc cơ Mỹ: B-17 → B-29 → B-36 → B-52 → B-1B → B-2 → B-21.

Nếu B-17 chứng minh sức mạnh của đội hình oanh tạc cơ hạng nặng, những thế hệ sau tiếp tục đẩy xa hơn các giới hạn về tầm bay, tốc độ, vũ khí, khả năng sống sót và tàng hình.