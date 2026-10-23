Oanh tạc cơ B-17 đối đầu Luftwaffe của Đức Quốc Xã: Những trận không chiến khốc liệt nhất

Ngày 27/1/1943, Không quân Lục quân Mỹ lần đầu đưa lực lượng oanh tạc cơ đánh sâu vào lãnh thổ Đức, với mục tiêu Wilhelmshaven.

Từ thời điểm này, B-17 bắt đầu đối mặt trực tiếp với hệ thống phòng không ngày càng được tổ chức bài bản của Đức.

Hai loại tiêm kích chủ lực được Luftwaffe sử dụng để đánh chặn các đội hình B-17 và B-24 là Messerschmitt Bf 109 và Focke-Wulf Fw 190.

Chiến thuật của Đức nhanh chóng thay đổi. Ban đầu, các phi công Đức khá thận trọng khi tiếp cận những đội hình oanh tạc cơ dày đặc. Nhưng sau nhiều trận đánh, họ nhận ra B-17 không có hỏa lực mạnh như nhau ở mọi hướng.

Từ cuối năm 1942, Luftwaffe bắt đầu tăng cường các cuộc công kích trực diện vào phía trước đội hình, nơi khả năng phòng thủ của nhiều B-17 yếu hơn.

B-17 chống trả bằng một hệ thống súng máy dày đặc. Mỗi xạ thủ phải quan sát một khu vực nhất định và phối hợp với những vị trí khác.

Khi hàng chục oanh tạc cơ bay thành Combat Box, hỏa lực của các máy bay chồng lấn lên nhau.

Một tiêm kích Đức tiếp cận đội hình không chỉ phải đối mặt với súng máy từ chiếc B-17 bị tấn công mà còn có thể lọt vào tầm bắn của nhiều máy bay khác.

Tuy nhiên, hỏa lực không thể giải quyết tất cả. Một vấn đề lớn xuất hiện khi các đội hình B-17 bay sâu vào Đức.

Tiêm kích hộ tống Mỹ chưa đủ tầm bay để bảo vệ oanh tạc cơ trong toàn bộ hành trình. Ngày 13/6/1943, 60 B-17 tấn công Kiel. Khi tiêm kích P-47 phải quay về vì thiếu tầm bay, Luftwaffe lập tức đánh vào đội hình. 22 chiếc B-17 bị bắn hạ.

Đỉnh điểm đến ngày 17/8/1943 trong chiến dịch Regensburg-Schweinfurt. Mỹ tổ chức 2 mũi tiến công nhằm vào nhà máy chế tạo máy bay Messerschmitt tại Regensburg và các cơ sở sản xuất vòng bi tại Schweinfurt.

Kế hoạch nhằm chia cắt lực lượng đánh chặn Đức, nhưng thời tiết khiến 2 lực lượng Mỹ không thể tiến hành đúng thời gian dự kiến. Đội hình Regensburg rời đi trước, còn lực lượng Schweinfurt bị trì hoãn.

Điều này cho phép tiêm kích Đức tấn công lực lượng thứ nhất, sau đó hạ cánh, tiếp nhiên liệu, tái vũ trang và tiếp tục đánh lực lượng thứ hai.

Trong phần lớn hành trình, những chiếc B-17 phải tự chống đỡ trước các đợt công kích liên tiếp của Luftwaffe. Kết quả, 60 trong số 376 oanh tạc cơ được điều động bị bắn hạ. Hơn 600 thành viên tổ bay thiệt mạng, mất tích hoặc bị bắt.

Nhưng đó vẫn chưa phải bài học đau đớn nhất. Ngày 14/10/1943, B-17 quay lại Schweinfurt. Trận đánh sau này được gọi là “Black Thursday”.

Trong số 291 oanh tạc cơ xuất phát, 60 chiếc bị bắn hạ. 17 chiếc khác phải hạ cánh khẩn cấp hoặc bị loại bỏ sau khi trở về, trong khi 121 chiếc cần sửa chữa. Khoảng 600 quân nhân Mỹ bị mất trên vùng lãnh thổ đối phương.

Những trận đánh này cho thấy một thực tế quan trọng. B-17 rất mạnh khi hoạt động trong đội hình, nhưng “Pháo đài bay” không thể tự bảo vệ một cách chắc chắn trước lực lượng tiêm kích được tổ chức tốt.

Hỏa lực phòng thủ giúp tăng khả năng sống sót, song không thể thay thế tiêm kích hộ tống.

Sau những tổn thất năm 1943, Mỹ tạm ngừng các cuộc tập kích sâu vào Đức khi chưa có đủ tiêm kích bảo vệ.

Bài toán lúc này không còn là làm thế nào để B-17 mang nhiều súng hơn, mà là làm thế nào để có một tiêm kích đủ tầm bay đi cùng oanh tạc cơ tới mục tiêu và trở về.

Lời giải xuất hiện cùng những cải tiến về tầm bay của P-47 và đặc biệt là sự xuất hiện của P-51 Mustang. Khi đó, cuộc chiến trên bầu trời châu Âu bước sang một giai đoạn mới.