OANA: Vai trò định hình tương lai báo chí, xây cộng đồng truyền thông bền vững

Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) được thành lập tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 22/12/1961 theo sáng kiến của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).

65 năm thành lập, OANA hiện có 41 hãng thông tấn thành viên đến từ 33 nước trong khu vực, chiếm 2/3 lượng thông tin trên toàn thế giới./.