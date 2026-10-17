Ở tuổi trung niên không dám li hôn vợ dù biết cô ấy ngoại tình

Ở tuổi 94, sau nhiều năm nghỉ hưu và sống cùng con cháu, ông Nguyễn Xuân Tịnh chọn đến viện dưỡng lão mỗi ngày, vừa có người chăm sóc, bạn bè chuyện trò, vừa để các con yên tâm công tác.