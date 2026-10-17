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Ở tuổi trung niên không dám li hôn vợ dù biết cô ấy ngoại tình

Phát hiện vợ ngoại tình, anh chỉ muốn lập tức ly hôn. Nhưng rồi, nhìn lại tình cảnh thất nghiệp, thu nhập bấp bênh và khoản nợ ngân hàng cả tỷ đồng ở tuổi trung niên, anh buộc phải im lặng, giả vờ như chưa biết chuyện gì. Anh không muốn tiếp tục sống với người vợ đã phản bội mình, nhưng cũng không nhìn thấy con đường rõ ràng để rời đi.

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Hà My

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/o-tuoi-trung-nien-khong-dam-li-hon-vo-du-biet-co-ay-ngoai-tinh-172261017171333912.htm