Ở tuổi 65, bố cùng con chinh phục 'Tôi khỏe đẹp hơn'

Với chị Bùi Thị Kim Ngân (đến từ Lâm Đồng) - Á quân cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4, món quà lớn nhất không nằm ở danh hiệu cá nhân, mà là khoảnh khắc nhìn thấy người bố 65 tuổi của mình hồi sinh sức sống, tràn đầy năng lượng mỗi ngày.

Video ghi lại hành trình hai cha con chị Bùi Thị Kim Ngân cùng rèn luyện, thay đổi thói quen dinh dưỡng và nắm tay nhau chinh phục mục tiêu Top100 cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn.

Tình yêu thương khởi đầu từ sự thấu hiểu

Sau khi gặt hái thành công tại cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4, chị Kim Ngân nhận ra một thực tế: Trong nhiều gia đình Việt Nam, cha mẹ lớn tuổi thường là những người dễ tổn thương nhất trước các vấn đề sức khỏe. Bố của chị năm nay 65 tuổi, từng có khoảng thời gian dài kiệt quệ vì bệnh phổi, phải rong ruổi qua nhiều bệnh viện lớn nhỏ cùng người thân.

Ở tuổi 65, bố chị Ngân kiên trì rèn luyện thể lực mỗi ngày để tăng cường khối cơ, giúp hệ xương khớp dẻo dai và chủ động đẩy lùi bệnh tật.

Khi bệnh tình tạm thời ổn định, ông rất ý thức về việc giữ gìn sức khỏe. Tuy nhiên, giống như thói quen chung của nhiều người cao tuổi, ông chủ yếu ăn uống và tập luyện dựa trên kinh nghiệm truyền miệng, nghe mách nước món này tốt thì dùng, nghe chỉ bài thuốc nọ thì làm theo, kiêng khem khắt khe nhiều loại thực phẩm mà chưa thực sự hiểu rõ nhu cầu dinh dưỡng nội tại của cơ thể. Sự kiêng khem 'mù mịt' ấy đôi khi lại khiến cơ thể thiếu hụt dưỡng chất thiết yếu, làm suy giảm hệ miễn dịch.

Chị Bùi Thị Kim Ngân tận tình hướng dẫn bố thấu hiểu cơ thể, chủ động lựa chọn thực phẩm lành mạnh thay vì kiêng khem thiếu cơ sở khoa học.

Thấu hiểu những băn khoăn của bố, chị Ngân bắt đầu từng bước đưa kiến thức dinh dưỡng khoa học vào nếp sống gia đình. Không áp đặt hay khiên cưỡng, chị đồng hành cùng bố từ những việc nhỏ nhất:

Thay đổi thói quen uống nước: Hướng dẫn bố bổ sung nước đúng cách, đúng thời điểm để tối ưu hóa quá trình trao đổi chất và hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Xây dựng đĩa ăn cân bằng: Hướng dẫn bố cách phối hợp hài hòa giữa đạm, chất xơ và tinh bột chuyển hóa chậm trong từng bữa ăn.

Tối ưu dinh dưỡng cho người bệnh Gout: Thay vì bắt bố kiêng hoàn toàn đạm khiến cơ thể mệt mỏi, chị giúp ông nhận biết các nhóm thực phẩm chứa purin thấp, đảm bảo vừa đủ chất dinh dưỡng vừa kiểm soát hiệu quả chỉ số axit uric.

Sự chuyển mình kỳ diệu ở tuổi 65

Người bố 65 tuổi giao lưu văn nghệ địa phương - thành quả ngọt ngào từ hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động.

Sự kiên trì của người con gái đã mang lại trái ngọt ngoài mong đợi. Điều đáng mừng nhất không chỉ là sự cải thiện trên các chỉ số thể trạng, mà là sự thay đổi hoàn toàn về mặt nhận thức của người bố.

Từ một người "làm theo chỉ dẫn", ông dần chủ động tìm hiểu bản chất vấn đề: Vì sao cần vận động? Vì sao tiêu hóa khỏe lại giúp tinh thần minh mẫn? Từ những bài thể dục đơn giản, ông bắt đầu bước vào rèn luyện thêm các nhóm cơ chính để bảo vệ hệ xương khớp, duy trì sự dẻo dai và linh hoạt ở tuổi lục tuần.

Hình ảnh người bố từng mang nhiều lo âu bệnh tật nay rạng rỡ bước lên sân khấu biểu diễn văn nghệ tại địa phương là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của dinh dưỡng khoa học và tình thân. Ở tuổi 65, ông không chỉ "sống khỏe" mà còn "sống vui", tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc giao lưu, sáng tạo cùng cộng đồng.

Hai thế hệ - Một mục tiêu sống khỏe

Nối tiếp cảm hứng ấy, bước sang mùa giải thứ 5 của cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn, chị Kim Ngân có thêm người bạn đồng hành đặc biệt - người bố 65 tuổi.

Tham gia cuộc thi, hai cha con không đặt nặng áp lực về thứ hạng hay thành tích. Điều quan trọng nhất với họ là cùng nhau ghi lại một cột mốc ý nghĩa trong cuộc sống: Từ thay đổi thói quen nhỏ mỗi ngày - Nâng cao thể trạng - Cải thiện toàn diện chất lượng cuộc sống.

Không chỉ đồng hành cùng gia đình, chị Bùi Thị Kim Ngân tích cực lan tỏa kiến thức dinh dưỡng khoa học và cảm hứng sống khỏe tới cộng đồng.

Hành trình của hai cha con chị Bùi Thị Kim Ngân gửi gắm một thông điệp vô cùng sâu sắc: Chăm sóc sức khỏe chủ động không bao giờ có khái niệm "muộn màng". Chỉ cần chúng ta bắt đầu bằng tri thức đúng đắn và sự đồng hành chân thành, mỗi gia đình đều có thể tự viết nên câu chuyện hạnh phúc và khỏe mạnh cho riêng mình.