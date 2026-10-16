Ở tuổi 63, em gái cố NSƯT Vũ Linh mở quán bún bò mưu sinh cùng con gái

Quán ăn có diện tích khoảng 20m2, đặt ngay mặt tiền tầng trệt căn nhà nơi gia đình bà Hồng Nhung sinh sống. Trước đó, vào năm 2023, gia đình từng bán hủ tiếu bò viên rồi tạm dừng một thời gian, tới ngày 12/10 mới khôi phục hoạt động và chuyển hẳn sang kinh doanh bún bò.

Ca sĩ Hồng Phượng cho biết quán nhỏ, chỉ kê được vài chiếc bàn, nên cô chọn bán mang đi để tiết kiệm chi phí. Gia đình không thuê người, chỉ có hai mẹ con và một người thân chia nhau sơ chế nguyên liệu, nấu nướng, đóng bịch giao cho khách.

Bà Võ Thị Hồng Nhung tại quán ăn của gia đình.

Ca sĩ Hồng Phượng đóng gói bún bò phụ mẹ. Ảnh chụp màn hình

Nữ ca sĩ chia sẻ, mẹ cô đảm nhận công việc nấu nướng chính trong bếp, còn cô livestream chốt đơn cũng như phụ giúp các việc lặt vặt. Sáng hôm sau quán mới giao các đơn hàng do khách đặt online từ ngày hôm trước, đến tầm trưa là hết sạch. Ban đầu, menu có các phần giá 40-50 nghìn đồng, nhưng do bất tiện trong quản lý nên sau đó chuyển sang bán đồng giá 50 nghìn đồng. Bên cạnh bún bò, hai mẹ con còn bán thêm bò viên cùng một số loại thực phẩm chế biến sẵn.

Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh cho biết phần lớn khách là người hâm mộ muốn ủng hộ mẹ cô, cùng đồng nghiệp, bạn bè. Hôm mở bán lại, một nghệ sĩ đặt 100 phần bún bò để tặng khán giả theo dõi phiên livestream của cô. Những ngày sau đó, lượng đơn ổn định, vừa sức quán nhỏ, giúp bà Hồng Nhung có thêm thu nhập và niềm vui tuổi già.

Về phần Hồng Phượng, ngoài công việc bán bún bò, cô còn kinh doanh trực tuyến và thỉnh thoảng nhận show đi hát. Vào cuối năm 2025, cô từng đứng ra tổ chức liveshow Ơn đời - Ơn người nhằm mục đích tái ngộ người hâm mộ sau khoảng thời gian tạm ngưng hoạt động nghệ thuật vì sự cố.

Bên cạnh đó, mẹ con Hồng Phượng cùng một số người thân vẫn theo đuổi vụ tranh chấp di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh với con gái ông là Võ Thị Hồng Loan. Tháng 1/2025, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên Hồng Loan được hưởng 85% di sản, bà Hồng Nhung được tính công sức 15%. Các bên đều kháng cáo. Phiên phúc thẩm tại Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM nhiều lần bị hoãn, gần nhất hôm 24/9, để tiếp tục làm rõ một số vấn đề liên quan.

Bà Hồng Nhung tên thật là Võ Thị Hồng Nhung, sinh năm 1963, chính là em gái ruột của cố NSƯT Vũ Linh. Bà bắt đầu bước chân vào đường ca hát theo anh trai từ đoàn Khánh Hồng (An Giang), rồi sau đó chuyển về hoạt động tại các đoàn cải lương ở Sài Gòn, từng có cơ hội đứng chung sân khấu với Vũ Linh trong tác phẩm Vương Thúy Kiều.

Nghệ sĩ Hồng Nhung nhận giấy khen của Nghệ sĩ Ưu tú Vũ LInh. Ảnh: FBNV

Con gái bà, ca sĩ Hồng Phượng, hát nhạc trữ tình, bolero và tân cổ, được khán giả biết đến nhiều từ cuộc thi Sao nối ngôi 2016, khi lần đầu công khai là cháu ruột Vũ Linh. Cô kết hôn với diễn viên Long Hồ năm 2017. Những năm cuối đời của "ông hoàng cải lương Hồ Quảng", hai mẹ con là người túc trực chăm sóc ông.

NSƯT Vũ Linh và ca sĩ Hồng Phượng. Ảnh: FBNV