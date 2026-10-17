Ở tuổi 51, nữ ca sĩ 51 tuổi vẫn sở hữu cơ bụng phẳng lì nhờ duy trì 3 thói quen này mỗi ngày

Tạ Kim Yến cho biết vóc dáng được duy trì trong nhiều năm không phải kết quả của việc ép cân hoặc ăn kiêng khắc nghiệt. Cô biến thói quen tăng cường trao đổi chất, ăn uống khoa học và vận động hằng ngày thành một phần trong lối sống.

Thay vì chỉ tập trung giảm cân, nữ ca sĩ ưu tiên duy trì trạng thái trao đổi chất của cơ thể. Theo cô, khi quá trình này diễn ra hiệu quả, cơ thể có nhiều năng lượng hơn và hạn chế tích tụ mỡ thừa.

Để duy trì tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, Tạ Kim Yến giữ nếp sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc và tập thể dục thường xuyên. Cô không đặt mục tiêu giảm thật nhiều cân trong thời gian ngắn mà hướng tới khả năng đốt cháy năng lượng ổn định để giữ vóc dáng lâu dài.

Tạ Kim Yến. Ảnh: Instagram jeanniehsieh___bbb

Bên cạnh việc lựa chọn thực đơn lành mạnh, nữ ca sĩ chú trọng thứ tự ăn các nhóm thực phẩm trong mỗi bữa. Cô bắt đầu bằng rau xanh nhằm tạo cảm giác no sớm, sau đó ăn thực phẩm giàu protein và dùng tinh bột sau cùng.

Theo nội dung được chia sẻ, cách ăn này giúp Tạ Kim Yến hạn chế tình trạng ăn quá nhiều và hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau bữa ăn. Cô đồng thời duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, bổ sung lượng protein chất lượng cao vừa đủ.

Việc cung cấp protein góp phần giúp nữ ca sĩ duy trì khối lượng cơ bắp, hạn chế nguy cơ trao đổi chất suy giảm do nhịn ăn và hỗ trợ quá trình kiểm soát mỡ thừa.

Ngoài chế độ sinh hoạt và ăn uống, Tạ Kim Yến tránh ngồi yên một chỗ quá lâu. Dù lịch trình bận rộn, cứ sau khoảng 30 phút ngồi làm việc, cô lại tự nhắc mình đứng dậy đi lại hoặc thực hiện một số động tác vươn vai, giãn cơ.

Thói quen này giúp tái khởi động tuần hoàn máu, đồng thời làm tăng mức tiêu hao năng lượng ngoài tập luyện, còn được gọi là NEAT. Việc thường xuyên thay đổi tư thế cũng giúp giảm căng thẳng cho hệ cơ xương khớp khi phải ngồi lâu.

Tạ Kim Yến duy trì những hoạt động nhỏ này đều đặn thay vì chỉ phụ thuộc vào các buổi tập chính thức. Theo nữ ca sĩ, sự kết hợp giữa sinh hoạt điều độ, ăn rau trước protein và tinh bột, cùng việc đứng dậy sau mỗi 30 phút là cách cô giữ vóc dáng qua nhiều năm.