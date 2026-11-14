Ở tuổi 46, Kim Tae Hee vẫn trẻ trung nhờ 3 bí quyết phối đồ không cầu kỳ

Sinh năm 1980, Kim Tae Hee vẫn thường nhận được lời khen mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Ở tuổi 46, nữ diễn viên duy trì vẻ ngoài trẻ trung mà không cần phụ thuộc vào những bộ trang phục quá nổi bật. Thay vào đó, cô ưu tiên những món đồ có tính ứng dụng cao, dễ kết hợp và chú trọng sự cân đối của tổng thể.

Quan sát tủ đồ đời thường của bà xã Bi Rain, có thể nhận ra một điểm chung: trang phục thường có thiết kế tương đối đơn giản, nhưng luôn được tạo điểm nhấn bằng chất liệu, đường cắt hoặc phụ kiện. Đây cũng là những gợi ý đáng tham khảo nếu muốn làm mới phong cách mà không phải thay đổi toàn bộ tủ quần áo.

Chọn phom dáng vừa vặn để trang phục không đơn điệu

Một trong những yếu tố giúp Kim Tae Hee giữ được vẻ ngoài thanh thoát là cách lựa chọn phom dáng. Thay vì mặc những thiết kế rộng rãi từ đầu đến chân, cô thường tạo điểm nhấn ở vòng eo hoặc sử dụng chi tiết có độ phồng vừa phải để trang phục có hình khối rõ ràng.

Với váy trắng, nữ diễn viên chọn thiết kế có phần eo chiết nhẹ, chân váy tạo nếp và tay áo voan xuyên thấu. Chi tiết ren ở cổ tay, eo giúp bộ đồ thêm chỉn chu mà không làm mất đi vẻ mềm mại. Kiểu trang phục này phù hợp với những buổi hẹn hò hoặc gặp gỡ bạn bè, đặc biệt dành cho người yêu thích phong cách nữ tính.

Ở một lựa chọn khác, Kim Tae Hee diện váy đen với phần tay và chân váy hơi phồng, kết hợp thắt lưng da mảnh. Đây là cách tạo điểm nhấn cho trang phục đơn sắc, đồng thời giúp vóc dáng trông cân đối hơn. Hoa tai và dây chuyền ánh kim cũng có thể được sử dụng để hoàn thiện diện mạo.

Với những chiếc váy dài có phom rộng, thắt lưng là phụ kiện đáng cân nhắc. Chi tiết nhỏ này giúp định hình vòng eo, hạn chế cảm giác trang phục bị luộm thuộm.

Phối nhiều lớp, tạo vẻ chỉn chu mà không cứng nhắc

Layering là một cách khác được Kim Tae Hee vận dụng trong trang phục thường ngày. Nữ diễn viên kết hợp áo sơ mi xanh có độ xuyên thấu nhẹ với blazer dạ họa tiết kẻ và chân váy dài xếp ly màu tối. Sự khác biệt về chất liệu, màu sắc và độ dài tạo nên tổng thể có chiều sâu, nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.

Cách phối này cũng cho thấy trang phục nhiều lớp không nhất thiết khiến người mặc trông già hơn. Điều quan trọng nằm ở việc lựa chọn các món đồ có màu sắc hài hòa và phom dáng phù hợp. Công thức áo sơ mi, blazer và chân váy dài có thể được áp dụng khi đi cà phê, tham quan triển lãm hoặc dự những buổi gặp gỡ thân mật.

Nếu muốn diện áo măng tô theo cách mới mẻ hơn, có thể thử kết hợp cùng chân váy dài xếp ly hoặc chân váy họa tiết kẻ thay vì chỉ mặc với quần jeans, quần tối màu. Một chiếc áo trắng trơn bên trong giúp cân bằng họa tiết, trong khi đôi giày gót thấp có màu sáng tạo cảm giác nhẹ nhàng cho tổng thể.

Kim Tae Hee cũng từng lựa chọn áo khoác xanh navy đính khuy vàng, phối cùng chân váy len xếp ly màu trắng kem và giày cao gót nude. Chiếc túi màu nâu sữa đi kèm khăn lụa tạo thêm điểm nhấn, mang đến vẻ ngoài điềm đạm, nữ tính.

Làm mới diện mạo bằng màu sắc và phụ kiện

Không chỉ gắn với những gam màu trung tính, phong cách của Kim Tae Hee còn có những lựa chọn trẻ trung hơn. Trong một lần xuất hiện tại sân bay, cô diện áo len xám dáng ngắn cùng quần jeans xanh nhạt ống đứng, kết hợp mũ bóng chày màu xanh bạc hà. Sự tương phản nhẹ giữa các gam màu giúp bộ trang phục thêm tươi sáng mà không quá nổi bật.

Với người không thoải mái khi mặc áo ngắn để lộ eo, có thể phối thêm áo thun trắng bên trong và để lộ phần gấu áo. Cách mặc nhiều lớp này vừa tạo hiệu ứng thị giác thú vị, vừa giữ được tinh thần năng động của bộ đồ.

Ở những dịp muốn có vẻ ngoài mềm mại hơn, váy dài màu pastel hoặc xanh lá dịu nhẹ là lựa chọn có thể tham khảo. Nếu chưa tự tin với thiết kế sát nách, người mặc có thể khoác thêm áo len mỏng màu trắng kem hoặc áo chống nắng nhẹ. Những chiếc váy rộng cũng nên được kết hợp với thắt lưng để tổng thể gọn gàng hơn.