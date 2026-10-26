Ở tuổi 31, 'Thần đồng AI' lập kỷ lục thăng tiến tại Xiaomi: 10 tháng lên cấp phó chủ tịch

Thần đồng AI Luo Fuli. Ảnh: SCMP

Bước chân vào bộ phận nghiên cứu mô hình ngôn ngữ lớn (LLM - Large Language Model) của Xiaomi từ cuối năm 2025, nữ kỹ sư 31 tuổi Luo Fuli chỉ mất vỏn vẹn 10 tháng để cán mốc cấp 22.

Giữa tháng 10, tập đoàn công nghệ Trung Quốc chính thức thông báo quyết định thăng cấp này, biến Luo Fuli thành nhân sự trẻ tuổi nhất nắm giữ bậc thang chức danh tương đương phó chủ tịch tập đoàn trong hệ thống nhân sự 10 cấp, từ cấp 13 đến cấp 22 của Xiaomi.

Sự xuất hiện của Luo Fuli tại Xiaomi từng tạo làn sóng lớn khi CEO Lôi Quân tuyên bố trên sóng trực tiếp hồi cuối năm 2024 rằng ông sẵn sàng chi trả mức lương 1,5 triệu USD mỗi năm để chiêu mộ cô. Động thái này phản ánh xu hướng cạnh tranh nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) quyết liệt của các công ty công nghệ bằng cách trao quyền quyết định thực tế cho các chuyên gia trẻ.

Sinh năm 1993, Luo Fuli vốn là cái tên gây chú ý từ khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh và công bố nhiều nghiên cứu tại các hội nghị học thuật quốc tế chuyên ngành. Trước khi sang Xiaomi, cô từng làm việc tại Viện Nghiên cứu Đạt Ma thuộc tập đoàn Alibaba với vai trò Trưởng nhóm Nghiên cứu LLM, trực tiếp tham gia xây dựng dòng mô hình Tongyi Qianwen.

Cô tiếp tục khẳng định tên tuổi tại quỹ đầu tư High-Flyer Quant với tư cách là một trong những chuyên gia nòng cốt tạo ra DeepSeek-V2, mô hình AI sở hữu năng lực tiếng Trung vượt trội cùng chi phí vận hành siêu rẻ.

Nữ phó chủ tịch mới của Xiaomi tự nhận bản thân có xuất phát điểm rất thấp. Ảnh: Zhuanlan

Trái ngược với danh xưng "thần đồng AI" hay thiên tài được truyền thông gán ghép, Luo Fuli thẳng thắn từ chối sự ca ngợi này trên trang cá nhân vì cho rằng sự tung hô chỉ tạo thêm áp lực. Cô khước từ các cuộc phỏng vấn và yêu cầu cộng đồng mạng ngừng tìm kiếm thông tin về gia đình, bạn bè cũng như giáo viên cũ để giữ không gian yên tĩnh tập trung cho công việc.

Nữ phó chủ tịch mới của Xiaomi tự nhận bản thân có xuất phát điểm rất thấp, sinh ra trong một gia đình có cha làm thợ điện và mẹ là giáo viên tại tỉnh Tứ Xuyên với tuổi thơ hiếm khi tiếp xúc máy tính.

Khi mới vào ngành Khoa học máy tính tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, nền tảng lập trình của cô hoàn toàn bằng không, từng xếp cuối lớp trong kỳ thi đầu tiên và mất nhiều thời gian hơn bạn bè để giải toán. Cô chọn cách đến thư viện từ sáng sớm, học thuộc mã nguồn để nắm bắt logic trước khi được chuyển thẳng lên bậc thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh.

Gia nhập Xiaomi để dẫn dắt đội ngũ thuật toán AI cốt lõi phục vụ chiến lược hệ sinh thái "Người - Xe - Nhà", Luo Fuli không chỉ chịu trách nhiệm tối ưu hóa mô hình AI trên điện thoại flagship mà còn nâng cấp trợ lý ảo Xiao AI trên hệ điều hành HyperOS và dòng xe điện SU7.

Việc biến các thuật toán phức tạp thành trải nghiệm mượt mà cho hàng chục triệu người dùng đã chứng minh năng lực tạo giá trị thương mại đo đếm được của cô.

Từ thời đi học đến khi đi làm, Luo Fuli luôn đối mặt với kịch bản bắt đầu ở mức trung bình trong môi trường mới rồi tiến lên nhờ nỗ lực. "Tôi như một con ốc sên, không chạy theo tốc độ nhanh nhất nhưng mỗi bước đi đều rõ ràng", Luo Fuli chia sẻ về triết lý làm việc của mình.

Việc một nữ kỹ sư thế hệ 9X vượt 9 nấc thang nhân sự nghiệt ngã trong 10 tháng cho thấy nhà sáng lập Lôi Quân sẵn sàng trao quyền lực tài chính và chiến lược tối cao cho người giải được bài toán công nghệ cốt lõi.

Sự kiện này tạo tranh luận sôi nổi khi cộng đồng kỹ sư trẻ xem đây là nguồn cảm hứng lớn, còn một số chuyên gia quản trị lại lo ngại áp lực khổng lồ khi một lãnh đạo 31 tuổi phải điều hành những nhân sự lão làng hơn cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề.

Làn sóng cất nhắc các tài năng AI thực chiến như Luo Fuli mang đến bài học đáng ngẫm cho các doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam. Trong cuộc đua chuyển đổi số và phát triển AI nội địa, việc dũng cảm trao quyền cho nhân tài kỹ thuật trẻ thay vì giữ tư duy thâm niên có thể là chìa khóa mở ra bước ngoặt tăng trưởng đột phá.