Ô Trấn - Điểm đến hấp dẫn du khách với sự giao thoa giữa di

Những ngôi nhà với kiến trúc cổ kính được phủ đầy hoa cỏ trở thành đặc trưng riêng biệt của vùng đất Giang Nam. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Nằm tại Đồng Hương, thuộc thành phố Gia Hưng, Ô Trấn là một trong những cổ trấn sông nước tiêu biểu của vùng Giang Nam. Hệ thống kênh đào đan xen, những cây cầu đá cổ, các dãy nhà mái ngói đen, tường trắng nằm dọc hai bên bờ sông cùng những con thuyền gỗ truyền thống tạo nên không gian kiến trúc đặc trưng, mang vẻ đẹp trầm mặc và thanh bình.

Trong quần thể Ô Trấn, Tây Sách là khu vực thu hút đông đảo du khách nhờ sự kết hợp giữa tham quan, trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng. Du khách có thể đi thuyền dọc các tuyến kênh, khám phá những ngôi nhà cổ, tìm hiểu nghề thủ công truyền thống, thưởng thức ẩm thực địa phương và lưu trú tại các cơ sở nghỉ dưỡng ven sông. Bên cạnh khai thác giá trị kiến trúc và cảnh quan, Ô Trấn còn chú trọng kết hợp di sản truyền thống với các hoạt động văn hóa, công nghệ đương đại. Đáng chú ý, địa danh này là nơi tổ chức Hội nghị Internet Thế giới thường niên, tạo nên sự giao thoa giữa không gian cổ trấn lâu đời với các hoạt động đổi mới sáng tạo và công nghệ hiện đại.

Dòng sông tĩnh lặng tựa như dải ngọc bích, uốn lượn mềm mại xuyên qua thị trấn cổ. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, anh Dương Văn Huy, du khách đến từ Hà Nội, cho biết đây là lần đầu tiên anh đến Ô Trấn và đặc biệt ấn tượng với việc địa phương bảo tồn tương đối nguyên bản hệ thống kiến trúc cổ, đồng thời kết hợp hài hòa với cảnh quan sông nước. Theo anh, không gian Giang Nam có nhiều nét tương đồng với các vùng sông nước ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Anh Dương Văn Huy đánh giá việc Trung Quốc khai thác giá trị các cổ trấn gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thành tựu khoa học - công nghệ trong bảo tồn, phát huy và truyền thừa di sản, là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với các quốc gia khác.

Cùng chung ấn tượng về Ô Trấn, chị Trương Linh, du khách đến từ tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, cho rằng sức hấp dẫn của địa danh này nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống và những trải nghiệm công nghệ mới. Theo chị, du khách không chỉ được khám phá đời sống, kiến trúc và ẩm thực cổ truyền mà còn có cơ hội tìm hiểu các hoạt động công nghệ cao, những sự kiện và cơ sở liên quan đến lĩnh vực Internet. Chị Trương Linh nhận xét sự kết hợp giữa di sản văn hóa, kiến trúc cổ với công nghệ hiện đại đã tạo nên những trải nghiệm mới mẻ và ấn tượng. Du khách có thể đồng thời cảm nhận vẻ đẹp của đời sống truyền thống và khám phá những thành tựu công nghệ đương đại ngay trong cùng một điểm đến.

Nhiều bạn trẻ mặc trang phục truyền thống check-in tại Ô Trấn. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Từ những giá trị kiến trúc, văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế kỷ đến các hoạt động trải nghiệm gắn với công nghệ mới, Ô Trấn đang cho thấy hướng tiếp cận kết hợp bảo tồn di sản với phát triển du lịch. Không chỉ góp phần duy trì sức sống của một cổ trấn sông nước Giang Nam, cách làm này còn mở rộng giá trị khai thác di sản, tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch địa phương và mang đến những trải nghiệm đa dạng cho du khách trong nước cũng như quốc tế.