Ô tô, xe máy đánh lái né gần 200 trụ điện trên đường 2.000 tỷ đồng

Ghi nhận của PV VietNamNet những ngày đầu tháng 11/2026, dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn dài gần 2km, từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) đã cơ bản hoàn thành việc mở rộng mặt đường.

Thế nhưng, trên tuyến đường vừa được mở rộng, gần 200 trụ điện bê tông cũ vẫn chưa được di dời. Nhiều trụ nằm sát vạch sơn phân làn, án ngữ ngay cạnh dòng phương tiện lưu thông.

Có gần 200 trụ điện án ngữ mặt đường Nguyễn Thị Định sau khi tuyến đường được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: TK

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.781 tỷ đồng, chi phí xây lắp khoảng 253,9 tỷ đồng. Mặt đường được mở rộng từ 6-8m lên 30m, quy mô 6 làn xe.

Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối nút giao An Phú với nút giao Mỹ Thủy, được kỳ vọng góp phần giải tỏa áp lực giao thông trên tuyến đường ra vào cảng Cát Lái.

Dây điện, cáp viễn thông chằng chịt trên các trụ cũ nằm sát làn xe chạy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: TK

Cơ quan chức năng dán dải phản quang quanh thân trụ điện, đồng thời đặt biển cảnh báo phía trước các chướng ngại vật trên đường. Ảnh: TK

Anh Hoàng (37 tuổi, sống trên đường Nguyễn Thị Định) cho biết, người dân rất phấn khởi khi tuyến đường được nâng cấp, mở rộng. Tuy nhiên, việc hàng loạt trụ điện cũ vẫn tồn tại sau khi mặt đường hoàn thành khiến việc đi lại gặp nhiều bất tiện.

"Trước đây lòng đường hẹp, giờ mở rộng về hai bên thì trụ điện bỗng nằm lọt thỏm giữa đường. Nhiều cột mang bó cáp viễn thông chằng chịt, có nơi dây võng xuống sát đầu người đi đường. Tại các lối rẽ vào hẻm hay khu vực buôn bán, ô tô, xe máy cứ phải liên tục né tránh các chân cột điện đứng chơ vơ", anh Hoàng nói.

Trụ điện và cột đèn tín hiệu giao thông nằm án ngữ giữa giao lộ, buộc ô tô, xe máy phải liên tục đánh lái để tránh va chạm. Ảnh: TK

Theo quan sát, nhiều trụ điện nằm sát làn xe chạy, trong khi một số vị trí có dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, võng thấp. Khi lưu thông qua những khu vực này, người điều khiển phương tiện phải chủ động giảm tốc độ, chuyển hướng để tránh các chân trụ.

Đặc biệt, vào ban đêm hoặc thời điểm trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế, việc phát hiện chướng ngại vật có thể trở nên khó khăn hơn, làm tăng nguy cơ va quẹt.

Nhiều trụ điện bê tông mới đã được tập kết dọc vỉa hè tuyến đường để chuẩn bị dựng lên thay thế hệ thống cũ. Ảnh: TK

Để hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm, cơ quan chức năng đã rào chắn một số vị trí, đồng thời sơn, dán dải phản quang quanh thân trụ điện và đặt biển cảnh báo phía trước các chướng ngại vật. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp cảnh báo tạm thời, chưa thể giải quyết triệt để tình trạng trụ điện án ngữ sát dòng phương tiện.

Dọc vỉa hè tuyến đường, nhiều trụ điện bê tông mới đã được tập kết để chuẩn bị thay thế hệ thống cũ. Các đơn vị thi công đang huy động nhân lực, phương tiện chuyên dụng dựng trụ mới, kéo dây cáp và hoàn thiện hạ tầng điện.

Đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc khẩn trương đấu nối cáp, hoàn thiện hệ thống điện mới dọc ranh vỉa hè. Ảnh: TK

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Tổng công ty Điện lực TPHCM cho biết, để không làm gián đoạn nguồn điện sinh hoạt của người dân trong khu vực, đơn vị thi công chưa thể di dời ngay các trụ điện cũ.

Hiện ngành điện đang tập trung nhân lực và phương tiện để dựng hệ thống trụ mới dọc ranh vỉa hè, đồng thời khẩn trương kéo cáp, đấu nối thay thế.

Sau khi hệ thống điện mới hoàn thành và chuyển tải nguồn điện, dự kiến vào đầu tháng 12/2026, các đơn vị liên quan sẽ tiến hành thu hồi toàn bộ trụ điện cũ còn án ngữ trên đường Nguyễn Thị Định.