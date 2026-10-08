Đoạn clip ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm đang nhận được sự chú ý khi một ô tô con màu đen thực hiện vượt xe tại khu vực đường cong, khuất tầm nhìn.

Trong lúc vượt, phương tiện này gặp tình huống bất ngờ, buộc người điều khiển phải đánh lái đưa xe sang phần lề đường bên trái để tránh va chạm.

May mắn, tài xế kịp kiểm soát phương tiện và dừng xe trước khi lao vào nhà dân ven đường. Sự việc không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nhưng cho thấy chỉ một quyết định vượt xe thiếu an toàn cũng có thể đẩy người tham gia giao thông vào tình huống nguy hiểm.

Ô tô vượt ẩu ở đoạn đường cong, suýt lao vào nhà dân

Trước những nguy cơ từ việc điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết và địa hình bất lợi, Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần chủ động giảm tốc độ và tăng cường quan sát.

Theo khuyến cáo, trong các điều kiện như mưa, sương mù, trời tối, tầm nhìn hạn chế, đường trơn, đường đèo dốc hoặc đường cong cua, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ; tốt nhất điều khiển phương tiện ở tốc độ dưới 40 km/h, chú ý quan sát và đi đúng phần đường.

Đặc biệt, người điều khiển phương tiện không nên thực hiện vượt xe trong những điều kiện nói trên nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.