Ô tô VinFast lập kỷ lục mới, doanh số 9 tháng vượt cả năm 2025

Trong tháng 9, VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của VinFast với 6.474 xe được bàn giao

Theo VinFast, đây là tháng thứ 25 liên tiếp hãng dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam về số lượng xe bán ra. Các mẫu xe cỡ nhỏ, SUV đô thị và MPV tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh, phản ánh nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng đối với ô tô điện.

Trong tháng 9, VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của VinFast với 6.474 xe được bàn giao. Tính từ đầu năm, mẫu xe này đạt doanh số 42.272 xe. Theo hãng, thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với giao thông đô thị cùng giá bán và chi phí vận hành là những yếu tố thu hút khách hàng.

Xếp thứ hai trong danh sách xe bán chạy nhất của VinFast tháng 9 là mẫu MPV 7 chỗ Limo Green, với 5.027 xe bán ra

Đứng thứ hai là Limo Green, mẫu MPV 7 chỗ đạt doanh số 5.027 xe trong tháng 9, nâng tổng lượng xe bàn giao từ đầu năm lên 40.018 chiếc. Bên cạnh nhóm khách hàng kinh doanh vận tải, mẫu xe này cũng hướng đến các gia đình có nhu cầu sử dụng phương tiện đa dụng.

Xếp tiếp theo trong danh sách là mẫu SUV đô thị VF 6 đạt doanh số 3.083 xe. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Ở nhóm SUV đô thị, VF 6 đạt doanh số 3.083 xe trong tháng 9, nâng lũy kế lên 19.026 xe. Trong khi đó, nhóm VF 5/Herio Green ghi nhận 2.472 xe bán ra trong tháng, đưa tổng doanh số từ đầu năm lên 30.420 xe. VinFast cho biết hai dòng sản phẩm này tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu tại các phân khúc B-SUV và A-SUV tương ứng.

Mẫu xe cỡ nhỏ VF 2/Minio Green ghi nhận 2.433 xe được bàn giao trong tháng 9. Theo VinFast, thiết kế nhỏ gọn và lợi thế về giá bán giúp mẫu xe phù hợp với điều kiện giao thông đô thị tại Việt Nam.

Ở phân khúc SUV cao cấp, VinFast VF 8 đạt doanh số 1.494 xe bán ra thị trường trong tháng 9/2026

Ở nhóm SUV, VF 8 đạt doanh số 1.494 xe, còn VF 7 đạt 1.092 xe trong tháng. Kết quả này cho thấy doanh số của hãng không chỉ tập trung ở các mẫu xe cỡ nhỏ mà còn có sự đóng góp từ những dòng xe ở phân khúc cao hơn.

Với tổng cộng 177.697 xe đã bàn giao tới khách hàng chỉ sau 9 tháng năm 2026, vượt mức doanh số kỷ lục của năm 2025 là 175.099 xe, VinFast không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam mà còn tạo nên những kỷ lục bán hàng mới, đồng thời trở thành động lực dẫn dắt sự tăng trưởng của cả thị trường.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu cho biết, sự đón nhận của người tiêu dùng là động lực để hãng tiếp tục phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Theo bà, kết quả 9 tháng đầu năm tạo nền tảng để doanh nghiệp hướng tới tăng trưởng trong quý IV, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang giao thông xanh tại Việt Nam.

Với kết quả kinh doanh hiện tại, ba tháng cuối năm sẽ là giai đoạn quan trọng để VinFast duy trì đà tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu thị trường và củng cố vị thế trong bối cảnh ngành ô tô Việt Nam tiếp tục cạnh tranh và chuyển đổi công nghệ.