Ô tô va phải ổ gà: 5 dấu hiệu cảnh báo cần kiểm tra ngay

Ổ gà trên đường không chỉ khiến xe rung lắc, giảm độ êm ái mà còn có thể gây hư hỏng nhiều bộ phận quan trọng. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào độ sâu của ổ gà, tốc độ di chuyển, tải trọng và tình trạng kỹ thuật của xe.

Đáng chú ý, không phải mọi hư hỏng đều biểu hiện ngay sau va chạm. Một số vấn đề liên quan đến lốp, vành bánh xe, hệ thống lái và hệ thống treo chỉ được phát hiện khi xe tiếp tục vận hành. Vì vậy, người lái cần chú ý những dấu hiệu bất thường sau khi xe đi qua ổ gà.

Lốp xì hơi, phồng rộp hoặc vành bánh xe bị biến dạng

Lốp xe là bộ phận trực tiếp chịu lực khi bánh xe va vào mép ổ gà. Cú va đập mạnh có thể khiến lốp bị thủng, rách thành lốp hoặc tổn thương cấu trúc bên trong. Trong một số trường hợp, thành lốp xuất hiện vết phồng rộp do các lớp bố bên trong bị hư hại.

Ổ gà trên đường không chỉ khiến xe rung lắc, giảm độ êm ái mà còn có thể gây hư hỏng nhiều bộ phận quan trọng

Bên cạnh đó, vành bánh xe có thể bị cong hoặc nứt, làm giảm khả năng giữ kín khí giữa lốp và vành. Người lái có thể nhận thấy áp suất lốp giảm bất thường, đèn cảnh báo áp suất lốp bật sáng hoặc xe rung khi di chuyển.

Đáng lưu ý, lốp vẫn có thể bị tổn thương dù bề mặt bên ngoài không xuất hiện vết thủng rõ ràng.

Nếu phát hiện lốp phồng rộp, rách thành lốp, vành nứt hoặc áp suất giảm nhanh, người lái không nên tiếp tục di chuyển ở tốc độ cao. Trường hợp lốp mất áp suất nghiêm trọng hoặc bánh xe có dấu hiệu hư hỏng, cần dừng xe tại vị trí an toàn và gọi cứu hộ khi cần thiết.

Vô lăng rung lắc, xe bị lệch hướng

Sau khi va phải ổ gà, nếu vô lăng rung bất thường hoặc xe có xu hướng lệch sang một bên khi di chuyển trên đoạn đường bằng phẳng, đây có thể là dấu hiệu bánh xe bị mất cân bằng, góc đặt bánh xe thay đổi hoặc một bộ phận của hệ thống lái, hệ thống treo bị hư hỏng.

Trong đó, tình trạng sai lệch góc đặt bánh xe có thể khiến xe khó giữ hướng, đồng thời làm lốp mòn không đều. Nếu cú va chạm đủ mạnh, các chi tiết như rô-tuyn lái, tay đòn hệ thống treo hoặc những bộ phận liên quan cũng có thể bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, không nên mặc định mọi trường hợp rung vô lăng đều xuất phát từ việc lệch góc đặt bánh xe. Nguyên nhân còn có thể nằm ở lốp, vành bánh hoặc các chi tiết cơ khí khác.

Khi xuất hiện những dấu hiệu trên, chủ xe nên đưa phương tiện đến cơ sở sửa chữa để kiểm tra tổng thể hệ thống lái, hệ thống treo và tình trạng bánh xe. Việc cân chỉnh góc đặt bánh xe chỉ nên thực hiện sau khi xác định các bộ phận liên quan vẫn bảo đảm tình trạng kỹ thuật.

Hệ thống treo phát ra tiếng động lạ

Hệ thống treo có nhiệm vụ hấp thụ rung động từ mặt đường, duy trì độ ổn định và giúp bánh xe tiếp xúc tốt với mặt đường. Khi xe va phải ổ gà sâu ở tốc độ cao, các chi tiết như giảm xóc, lò xo, cao su liên kết và tay đòn có thể phải chịu lực tác động lớn.

Sau va chạm, nếu nghe thấy tiếng lộc cộc, tiếng va đập bất thường khi đi qua gờ giảm tốc hoặc đoạn đường gồ ghề, người lái cần lưu ý khả năng hệ thống treo đã bị ảnh hưởng.

Một số dấu hiệu khác gồm thân xe dao động nhiều hơn bình thường, đầu xe chúi mạnh khi phanh hoặc xe có cảm giác thiếu ổn định khi vào cua.

Tình trạng này không chỉ làm giảm sự thoải mái mà còn có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát phương tiện, đặc biệt khi phanh gấp hoặc di chuyển trên đường trơn trượt.

Nếu tiếng động lạ xuất hiện liên tục sau cú va chạm, chủ xe nên kiểm tra hệ thống treo và các liên kết cơ khí tại gara. Không nên tiếp tục sử dụng xe trong điều kiện tốc độ cao khi chưa xác định được nguyên nhân.

Gầm xe hoặc hệ thống ống xả bị va đập

Khi đi qua ổ gà sâu, đặc biệt với xe có khoảng sáng gầm thấp, phần gầm có thể va vào mép ổ gà hoặc mặt đường. Các bộ phận có nguy cơ bị ảnh hưởng gồm tấm bảo vệ gầm, đường ống xả, giá đỡ ống xả và một số chi tiết nằm thấp dưới thân xe.

Sau va chạm, nếu xuất hiện tiếng kim loại va đập, tiếng xả lớn bất thường hoặc mùi khí thải lọt vào khoang cabin, người lái cần kiểm tra hệ thống ống xả và các vị trí liên quan.

Ngoài ra, nếu phát hiện chất lỏng rò rỉ dưới gầm xe, không nên chủ quan. Cần xác định đó là nước ngưng tụ thông thường hay dầu động cơ, dầu hộp số, nước làm mát hoặc chất lỏng khác có liên quan đến hệ thống vận hành.

Đặc biệt, khí thải lọt vào khoang cabin có thể gây nguy hiểm cho người ngồi trong xe. Nếu xuất hiện mùi khí thải trong cabin, người lái nên dừng xe tại nơi an toàn, ra khỏi xe và yêu cầu kiểm tra trước khi tiếp tục sử dụng.

Xe rung lắc bất thường, cảm giác lái thay đổi

Một dấu hiệu khác cần lưu ý là xe rung lắc nhiều hơn bình thường, dao động mạnh khi đi qua đoạn đường không bằng phẳng hoặc có cảm giác chòng chành sau khi va phải ổ gà.

Những biểu hiện này có thể liên quan đến lốp, vành bánh xe, hệ thống treo hoặc các bộ phận khác chịu tác động từ cú va chạm. Trong một số trường hợp, người lái có thể nhận thấy xe nảy nhiều lần sau khi bánh xe đi qua gờ hoặc thân xe nghiêng bất thường khi chuyển hướng.

Nếu xe xuất hiện rung động mạnh, tiếng động lớn hoặc khả năng điều khiển thay đổi rõ rệt, người lái cần giảm tốc độ từ từ và tìm vị trí an toàn để dừng xe. Không nên cố tiếp tục hành trình nhằm chờ các dấu hiệu trở nên rõ ràng hơn.

Cần lưu ý rằng rung lắc không phải lúc nào cũng do giảm xóc hỏng. Việc kiểm tra cần xem xét đồng thời tình trạng lốp, vành bánh, hệ thống treo và các chi tiết liên quan để xác định đúng nguyên nhân.

Sau khi xe va phải ổ gà, người lái nên quan sát lốp và vành bánh xe, chú ý các dấu hiệu xì hơi, phồng rộp, nứt vỡ hoặc biến dạng. Nếu có điều kiện, cần kiểm tra áp suất lốp và theo dõi các cảnh báo xuất hiện trên bảng điều khiển.

Trong quá trình vận hành tiếp theo, cần chú ý cảm giác lái, độ ổn định của xe và những tiếng động bất thường. Nếu xe có biểu hiện khác thường, nên đưa phương tiện đến cơ sở sửa chữa để kiểm tra hệ thống lái, hệ thống treo, góc đặt bánh xe và phần gầm.

Đối với trường hợp va chạm mạnh, ngay cả khi xe chưa xuất hiện dấu hiệu rõ ràng, việc kiểm tra kỹ thuật vẫn cần được cân nhắc, nhất là khi xe thường xuyên di chuyển ở tốc độ cao hoặc chuẩn bị thực hiện hành trình dài.

Quan trọng nhất, không nên tiếp tục lái xe nếu lốp bị phồng rộp, bánh xe biến dạng, xe khó điều khiển, có tiếng va đập lớn hoặc xuất hiện dấu hiệu rò rỉ chất lỏng bất thường. Phát hiện sớm và xử lý đúng nguyên nhân sẽ giúp hạn chế hư hỏng lan rộng, tiết kiệm chi phí sửa chữa và bảo đảm an toàn khi lưu thông.