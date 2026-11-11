Ô tô va chạm 2 xe máy trên quốc lộ 48 qua Nghệ An, 3 người thương vong

Trao đổi với phóng viên, ông Trương Ngọc Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hợp (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô con và hai xe máy khiến một phụ nữ tử vong.

Sau vụ va chạm khiến đầu xe ô tô con bị hư hỏng nặng. (Ảnh MXH).

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h05 ngày 11/11, tại Km 50+100 quốc lộ 48, đoạn qua xóm Xuân Thành, xã Minh Hợp (Nghệ An).

Thời điểm này, ô tô biển kiểm soát 37B-326.xx do ông T.V.T (SN 1962, trú tại xã Đông Hiếu, Nghệ An) điều khiển đã va chạm với hai xe máy biển kiểm soát 36AD-663.xx và 37AS-025.xx.

Xe máy mang biển kiểm soát 36AD-663.xx do chị T.T.L.O (SN 2005, trú tại xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Xe máy còn lại do bà N.T.L (SN 1988, trú tại xã Minh Hợp) điều khiển, chở theo bà T.T.S (SN 1979, cùng trú tại địa phương).

Vụ tai nạn khiến bà N.T.L tử vong, T.T.S và chị T.T.L.O bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Các phương tiện liên quan đều bị hư hỏng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.