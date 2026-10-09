Ô tô trượt đăng kiểm, hôm sau kiểm định lại có phải kiểm tra từ đầu?

Kiểm định lại vào ngày khác phải thực hiện từ đầu

Đường dây nóng Báo Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Trần Quang Linh (trú tại phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) về việc ô tô cá nhân kiểm định không đạt trong lần đầu tiên kiểm định định kỳ. Sau khi sửa chữa xong, anh đưa xe trở lại cơ sở đăng kiểm vào ngày hôm sau. Trong trường hợp này, xe có phải kiểm tra lại toàn bộ các công đoạn hay chỉ cần kiểm tra những hạng mục chưa đạt trước đó?

Ô tô không đạt kiểm định lần đầu phải đi sửa chữa, nếu kiểm định lại vào ngày hôm sau sẽ phải kiểm tra lại từ đầu toàn bộ 5 công đoạn (ảnh minh hoạ).

Giải đáp thắc mắc này, đại diện một cơ sở đăng kiểm tại Hà Nội cho biết, theo Thông tư 30/2026 của Bộ Xây dựng, việc kiểm định định kỳ phương tiện phải thực hiện đầy đủ các hạng mục theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, gồm 5 công đoạn.

Cụ thể, các công đoạn gồm: kiểm tra nhận dạng, tổng quát; kiểm tra phần trên của phương tiện; kiểm tra hiệu quả phanh và trượt ngang; kiểm tra phần dưới của phương tiện; kiểm tra môi trường.

Đáng chú ý, Thông tư 30/2026 quy định rõ cách thức kiểm định lại đối với phương tiện có kết quả kiểm định không đạt. Theo đó, nếu xe được đưa đi kiểm định lại ngay trong ngày, cơ sở đăng kiểm chỉ kiểm tra, đánh giá lại những hạng mục chưa đạt trước đó.

Tuy nhiên, nếu kết quả kiểm tra liên quan đến hệ thống phanh hoặc hệ thống lái, cơ sở đăng kiểm phải kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ các hạng mục thuộc hệ thống tương ứng, thay vì chỉ kiểm tra riêng lỗi đã được phát hiện.

Trường hợp xe được kiểm định lại vào ngày khác hoặc tại một cơ sở đăng kiểm khác, toàn bộ trình tự, thủ tục kiểm định phải được thực hiện lại từ đầu.

Vì vậy, với trường hợp của bạn đọc Trần Quang Linh, dù xe đã được sửa chữa sau lần kiểm định không đạt, việc đưa xe trở lại cơ sở đăng kiểm vào ngày hôm sau vẫn phải thực hiện đầy đủ quy trình kiểm định.

Thông tư 30/2026 phân loại rõ mức độ khiếm khuyết, hư hỏng để xác định phương tiện được cấp chứng nhận kiểm định (ảnh minh hoạ).

Phân loại mức độ khiếm khuyết để cấp chứng nhận kiểm định

Theo quy định tại Thông tư 30/2026, kết quả kiểm định được thể hiện trên phiếu kiểm định xe cơ giới. Phương tiện được cấp giấy chứng nhận kiểm định khi không có khiếm khuyết, hư hỏng hoặc chỉ có khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng (MiD).

Đối với xe có khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng (MaD), chủ phương tiện phải sửa chữa để kiểm định lại. Trường hợp xe có khiếm khuyết, hư hỏng nguy hiểm (DD), phương tiện không được tham gia giao thông và phải khắc phục trước khi thực hiện kiểm định lại.

Bên cạnh đó, với phương tiện có hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), cơ sở đăng kiểm đã trang bị thiết bị kiểm tra phanh phù hợp phải thực hiện kiểm tra xe trên đúng bệ phanh dành cho loại phương tiện này.

Quy định về kiểm định lại giúp xác định rõ trách nhiệm kiểm tra, đánh giá của cơ sở đăng kiểm đối với từng trường hợp, đồng thời bảo đảm phương tiện đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trước khi được cấp chứng nhận kiểm định và tham gia giao thông.