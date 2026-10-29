Paultan đưa tin, số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường DataForce cho thấy, trong tháng 9, lượng đăng ký xe của các thương hiệu Trung Quốc, phần lớn là xe hybrid đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 12,7% tổng doanh số toàn khu vực châu Âu.

Ô tô Trung Quốc vượt doanh số xe Nhật Bản tại châu Âu trong tháng 9. (Ảnh: Paultan).

Để so sánh, các nhà sản xuất Nhật Bản đạt 11,9% thị phần, trong khi các thương hiệu châu Âu hiện vẫn tiếp tục giữ vị trí thống trị.

Cách đây 5 năm, các thương hiệu Trung Quốc chỉ chiếm vỏn vẹn 1% doanh số tại châu Âu, nhưng kể từ đó, các hãng như BYD và Chery đã nhanh chóng củng cố và mở rộng vị thế của mình.

Triển lãm Ô tô Paris 2026 có khoảng 20 thương hiệu tham dự, trưng bày các mẫu xe mới và công bố kế hoạch mở rộng thị trường châu Âu.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng vọt những tháng gần đây, nhiều thương hiệu Trung Quốc đang tập trung mạnh vào các dòng xe điện hóa nhằm giành lấy thị phần lớn hơn.

Liên minh châu Âu (EU) đã nỗ lực bảo hộ ngành công nghiệp ô tô nội địa bằng các mức thuế quan áp lên xe điện (EV) sản xuất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, các mức thuế này không áp dụng cho dòng xe hybrid (bao gồm cả xe plug-in hybrid). Vì vậy các thương hiệu Trung Quốc đang đẩy mạnh phân khúc này.

Ở một diễn biến khác, EU đang xem xét các quy định mới nhằm ưu đãi xe sản xuất trong nước khi cấp tiền trợ cấp và chính sách khuyến khích, bao gồm cả ưu đãi thuế cho xe công ty. Đây là một hướng đi nhằm khai thác lượng khách hàng doanh nghiệp rất lớn tại khu vực này.

Trước tình hình đó, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang tiến hành xây dựng nhà máy và cơ sở sản xuất ngay tại châu Âu.