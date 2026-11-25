Các sản phẩm xe điện Trung Quốc BYD. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô Maroc (AIVAM), các thương hiệu ô tô Trung Quốc chiếm 15,6% số xe du lịch mới đăng ký tại Maroc trong tháng 10/2026, mức cao kỷ lục, trong khi toàn thị trường chỉ tăng trưởng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 17.235 xe.

Trong tháng 10, BYD là thương hiệu Trung Quốc duy nhất lọt vào Top 10 hãng xe bán chạy nhất tại Maroc, đứng thứ 10 với 409 xe, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái. BYD cũng là một trong hai thương hiệu trong Top 10 ghi nhận tăng trưởng doanh số, cùng với hãng xe KIA của Hàn Quốc.

Trong số các thương hiệu Trung Quốc được đề cập, Geely ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất, với doanh số tháng 10 tăng 133,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số của Chery tăng 98,5%, trong khi Great Wall Motor bán được 249 xe, tăng 96,1%.

Dacia tiếp tục dẫn đầu thị trường xe du lịch Maroc với 3.750 xe bán được trong tháng 10, dù thị phần giảm từ 23,6% trong cùng kỳ năm ngoái xuống 21,8%. Renault đứng thứ hai với 2.597 xe. Hai thương hiệu này chiếm gần 37% thị trường trong tháng.

Xu hướng mở rộng thị phần của các thương hiệu xe ô tô Trung Quốc thể hiện rõ hơn trong 10 tháng kể từ đầu năm 2026. Các hãng xe Trung Quốc bán được tổng cộng 22.327 xe du lịch tại Maroc trong giai đoạn tháng 1-10, tăng 124,9% so với cùng kỳ năm 2025. Thị phần của nhóm này tăng từ 6% lên 12,2%.

BYD dẫn đầu các thương hiệu Trung Quốc với doanh số là 3.673 xe. MG – thương hiệu có nguồn gốc Anh hiện thuộc tập đoàn SAIC Motor của Trung Quốc – đứng thứ hai với 2.496 xe, tiếp theo là Chery với 2.147 xe.

Sự gia tăng thị phần của các thương hiệu ô tô Trung Quốc diễn ra đồng thời với xu hướng phát triển nhanh của các dòng xe xăng điện (hybrid) và xe điện tại Maroc. Trong 10 tháng kể từ đầu năm nay, lượng xe du lịch có sử dụng điện bán được tăng 70,5%, lên 33.550 chiếc. Trong đó, xe hybrid sạc ngoài (PHEV) tăng 114,3%, xe thuần điện tăng 71,8% và xe hybrid thông thường tăng 37,6%.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng toàn thị trường ô tô Maroc đang chậm lại. Thị trường tăng 22,3% trong quý I/2026 và 14,1% trong quý II, trước khi giảm tốc còn 3,5% trong quý III.

AIVAM dự báo các hãng ô tô bán được tổng cộng từ 250.000-262.000 xe trên thị trường Bắc Phi này trong cả năm nay. Để ngang bằng doanh số kỷ lục 235.372 xe trong năm ngoái, các hãng cần bán thêm được 26.730 xe trong tháng này và tháng sau.