Ô tô Trung Quốc đổ bộ thị trường Việt Nam

Wuling công bố giá bán bốn mẫu ô tô điện

Wuling và TMT Group chính thức ra mắt 4 mẫu ô tô mới tại Việt Nam gồm: Macaron, Mini EV Macaron, Bingo 2026 và Grango. Trong đó theo TMT, Wuling Mini EV Macaron và Darion đóng vai trò hai dòng sản phẩm trọng tâm.

Wuling Macaron là mẫu xe có giá bán thấp nhất trong số 4 mẫu xe mới Wuling vừa ra mắt tại Việt Nam.

Wuling Mini EV Macaron là mẫu xe điện nhỏ gọn được phát triển để đáp ứng nhịp sống của người dùng đô thị, với cấu hình 4 chỗ ngồi và 5 cửa. Xe có hai phiên bản với mức giá niêm yết lần lượt cho bản 205km và 300km là 279 và 339 triệu đồng.

Khác Mini EV Macaron nhỏ gọn, Wuling Darion mở rộng danh mục sản phẩm của thương hiệu sang nhu cầu của gia đình đông thành viên và khách hàng có nhu cầu đưa đón hành khách khi sở hữu thiết kế 7 chỗ ngồi, cửa trượt điện.

Darion được giới thiệu với hai phiên bản có phạm vi di chuyển 450km (Eco) và 500km (Luxury), có giá bán lần lượt 769 và 839 triệu đồng.

Wuling Darion.

Bên cạnh hai mẫu xe kể trên, TMT cũng giới thiệu Bingo 2026 và Grango, đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị và sử dụng của gia đình.

Wuling Bingo 2026 là mẫu hatchback điện 5 chỗ dành cho người dùng thành thị, với phạm vi hoạt động từ 333 - 410km, sử dụng pin LFP và khả năng sạc nhanh CCS2.

Xe được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản Base (333km), Plus (333km) và Max (410km) có giá bán lần lượt 409, 469 và 499 triệu đồng.

Một mẫu MPV điện 7 chỗ khác là Wuling Grango cũng được công bố giá bán, hướng đến khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải, đặc biệt là hoạt động đưa đón hành khách và vận tải công nghệ. Wuling Grango có duy nhất một phiên bản, với quãng đường di chuyển 300 km một lần sạc, giá 519 triệu đồng.

Trong thời gian đầu, tùy từng mẫu xe, khách hàng khi mua bốn mẫu ô tô điện Wuling kể trên sẽ được giảm giá lên tới 59 triệu đồng và tặng kèm sạc cầm tay hoặc trụ sạc 7 kW.

MG ZS hybrid và MG GT. Ảnh minh hoạ

MG ZS hybrid và MG GT

Sau thời gian dài yên ắng không có sản phẩm mới, MG Việt Nam đã cùng lúc cho ra mắt hai mẫu xe MG GT (bản nâng cấp MG5) giá 512 – 586 triệu đồng và ZS hybrid có giá 668 triệu đồng.

Trong khi MG GT là bản nâng cấp, thay tên của MG5 thì ZS hybrid thuộc thế hệ hoàn toàn mới.

MG ZS hybrid thế hệ mới tại Việt Nam có kích thước dài và rộng hơn so với bản cũ, cùng chiều dài cơ sở lớn hơn. Tuy nhiên, chiều cao giảm đi đôi chút.

Ở nội thất, khoang lái lột xác theo hướng hiện đại hơn với màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch và màn hình tốc độ 7 inch. Thiết kế vô-lăng, cần số đều mới.

Động cơ trên ZS mới là loại hybrid tự sạc, sử dụng kết hợp máy xăng 1.5L công suất 101 mã lực và mô-tơ điện công suất 131 mã lực, cho tổng công suất 197 mã lực, dẫn động cầu trước. Hộp số đi kèm loại tự động 3 cấp (3eAT) chuyên dùng cho xe hybrid của MG.

So với các đối thủ hybrid, giá bán cũng như công suất của MG ZS hybrid được xem là tốt hơn về mặt thông số cạnh tranh.

Trong khi đó, MG GT thay đổi về mặt nhận diện so với MG5 trước đây, khi sở hữu điểm nhấn là lưới tản nhiệt kích thước lớn mới cùng một vài tinh chỉnh ở ngoại thất. Tuy nhiên, không gian nội thất không có nhiều thay đổi.

MG GT Luxury dùng động cơ 1.5L, công suất 109 mã lực đi kèm hộp số CVT. Trong khi bản Premium trang bị động cơ 1.5L tăng áp, công suất 168 mã lực dùng hộp số ly hợp kép 7 cấp.

BYD Sealion 5. Ảnh: BYD Miền Nam

BYD Sealion 5

BYD Việt Nam cho biết cho biết tháng 10 sẽ chính thức bán ra mẫu Sealion 5, sử dụng công nghệ hybrid sạc ngoài nhập khẩu Thái Lan.

Dù tháng này mới có giá bán chính thức song trước đó, BYD đã hé lộ giá xe trên 700 triệu đồng. Bên cạnh đó, hãng xe Trung Quốc còn tiết lộ xe bán ra hai phiên bản, gồm Essential và Premium.

BYD Sealion 5 được xem như phiên bản gầm cao của Seal 5. BYD trang bị cho Sealion 5 hệ thống truyền động PHEV mà hãng gọi là DM-i Super Hybrid, gồm máy xăng 1.5L kết hợp với mô-tơ điện, sản sinh công suất 214 mã lực.

Xe sử dụng loại pin LFP với dung lượng 18,3 kWh cho bản Premium. Theo công bố của nhà sản xuất, phạm vi hoạt động thuần điện ở mức 110 km, tương tự Sealion 6 và Seal 5. Phạm vi hoạt động kết hợp là 1.200 km mỗi lần sạc đầy pin và đầy bình xăng dung tích 52 lít.

Sealion 5 trang bị nhiều tính năng an toàn. Trong đó nổi bật với gói hỗ trợ lái ADAS L2 với 20 tính năng an toàn chủ động.