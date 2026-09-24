Ô tô Trung Quốc có thể chiếm hơn 10% thị trường Mỹ nếu rào cản được gỡ bỏ

Ô tô chờ được xếp lên tàu để xuất khẩu tại cảng Longtan, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc - Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo một kịch bản của công ty nghiên cứu Mobility Global, đến năm 2038, các hãng ô tô Trung Quốc có thể bán được tới 1,7 triệu xe mỗi năm tại thị trường Mỹ, chiếm khoảng 11% doanh số ô tô mới được bán ra tại nước này. Kịch bản đó chỉ có thể xảy ra nếu Mỹ nới lỏng các hạn chế đối với xe Trung Quốc.

Mỹ là thị trường tiêu thụ ô tô mới lớn thứ hai thế giới, nhưng xe của các hãng Trung Quốc hiện gần như không thể bán tại đây do các chính sách hiện hành.

Theo Mobility Global, khả năng Mỹ gỡ bỏ các rào cản để xe của hãng Trung Quốc sản xuất tại Bắc Mỹ được bán tại Mỹ trong thập kỷ tới chỉ ở mức “thấp đến trung bình”. Kịch bản doanh số đạt 1,7 triệu xe mỗi năm trên dựa trên việc sản xuất xe tại Bắc Mỹ, bởi ô tô nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc vẫn gần như không thể vào Mỹ do thuế quan cao.

Ông Peter Nagle, Phó giám đốc phụ trách dự báo thị trường ô tô Mỹ của Mobility Global, cho biết giá bán là lợi thế lớn của các hãng Trung Quốc.

“Tại một số thị trường, xe gầm cao cỡ nhỏ và cỡ trung mới của các hãng này có giá ngang một chiếc ô tô cũ thông thường tại Mỹ. Do đó, mức giá của ô tô Trung Quốc có thể hấp dẫn người tiêu dùng Mỹ”, ông Nagle nhận định với hãng tin Bloomberg.

Dù vậy, một trở ngại là quy định của Mỹ ngăn xe có hệ thống thông tin giải trí, bản đồ hoặc các dịch vụ kết nối của Trung Quốc được bán tại nước này.

Mỹ đã áp dụng quy định về ô tô kết nối từ tháng 3/2025. Theo lộ trình của quy định này, xe kết nối đời 2027 trở đi của các hãng thuộc sở hữu hoặc chịu sự kiểm soát của Trung Quốc sẽ không được bán tại Mỹ, kể cả khi được sản xuất ngay tại nước này. Quy định cũng hạn chế phần cứng kết nối từ đời xe 2030. Vì vậy, chuyển nơi lắp ráp sang Mexico hay Mỹ chưa đủ để các hãng Trung Quốc tiếp cận thị trường này.

Phương án sản xuất xe tại Mexico hoặc Canada rồi xuất sang Mỹ còn gặp thêm trở ngại vì chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp đặt các biện pháp hạn chế thương mại đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada. Hiện chưa có dấu hiệu các rào cản này sẽ sớm được nới lỏng.

Sức ép duy trì rào cản cũng đang tăng. Ngày 21/9, 27 nghị sĩ Hạ viện Mỹ kêu gọi Tổng thống Donald Trump không để các hãng xe Trung Quốc vào thị trường thông qua nhập khẩu trực tiếp hoặc sản xuất tại Bắc Mỹ.

Trước đó, Liên minh Đổi mới Ô tô, tổ chức đại diện cho nhiều doanh nghiệp trong ngành, cũng đề nghị Quốc hội ban hành lệnh cấm lâu dài đối với việc bán, nhập khẩu và sản xuất ô tô kết nối của Trung Quốc tại Mỹ.

Theo ông Nagle, nếu chính sách thay đổi, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc như BYD, Geely và SAIC có thể bắt đầu xuất khẩu xe từ nhà máy ở Mexico sang Mỹ sớm nhất vào năm 2029. Khi doanh số của một mẫu xe vượt khoảng 40.000 chiếc mỗi năm, họ có thể chuyển sang sản xuất tại nhà máy mới ở Mỹ trong thập kỷ tới.

Theo ước tính của ông Nagle, xe Trung Quốc có thể giúp tổng doanh số ô tô mới tại Mỹ tăng thêm khoảng 600.000 chiếc mỗi năm, sau nhiều năm thị trường gần như đi ngang. Đồng thời, các hãng đang hoạt động tại Mỹ có thể mất doanh số khoảng 1 triệu xe doanh số mỗi năm vào tay đối thủ Trung Quốc. Nissan, Hyundai và Toyota là những thương hiệu có nguy cơ mất thị phần nhiều nhất.