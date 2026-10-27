Ô tô tông nát đầu nhưng túi khí không bung, hãng xe tuyên bố bất ngờ

Theo Jiemian News, vụ việc xảy ra ngày 15/10 tại Trung Quốc, khi chủ xe là ông Liu điều khiển chiếc Xpeng X9 và va vào lề đường. Chiếc xe sau đó mất kiểm soát, đâm vào một cây ven đường và cột điện trước khi bị lật.

Va chạm mạnh khiến phần đầu xe bị biến dạng nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra, công ty bảo hiểm xác định xe không còn khả năng sửa chữa và đề xuất thanh lý.

“May mắn là không ai bị thương, nhưng túi khí vẫn không bung ngay cả trong tình huống như vậy. Điều đó khiến tôi không thể yên tâm”, ông Liu chia sẻ.

Chiếc Xpeng X9 bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: CNC

Người này cho biết đã mua xe cách đây hai năm với giá gần 500.000 nhân dân tệ, tương đương gần 2 tỷ đồng. Ông Liu đặt câu hỏi về điều kiện kích hoạt túi khí, khi cho rằng nếu vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy vẫn chưa đáp ứng tiêu chí thì không rõ trong trường hợp nào hệ thống mới hoạt động.

Trong phản hồi gửi qua email cho phóng viên, Xpeng cho biết dữ liệu từ hệ thống máy chủ và video ghi lại quá trình lái xe cho thấy phương tiện đang ở chế độ 'số tay' khi xảy ra va chạm.

Trước thời điểm tai nạn, người lái liên tục đạp chân ga và đánh lái mạnh. Theo hãng, lực tác động ghi nhận được chưa đạt ngưỡng kích hoạt cảm biến túi khí. Xpeng cũng cho biết sẽ tôn trọng đề nghị giám định độc lập từ ông Liu và phối hợp thực hiện các công đoạn giải quyết tiếp theo.

Túi khí của xe không bung ra sau vụ va chạm. Ảnh: CNC

Vụ việc mới đây không phải vấn đề chất lượng duy nhất mà Xpeng X9 gặp phải trong năm nay. Tháng 6 vừa qua, một số chủ xe phản ánh hệ thống treo khí nén đột ngột gặp sự cố khi thời tiết nắng nóng, khiến một bên xe hoặc toàn bộ thân xe bị hạ thấp.

Xpeng sau đó đã xin lỗi khách hàng và triển khai chương trình triệu hồi trong bối cảnh tổng lượng xe X9 bàn giao trên toàn cầu ước tính đã vượt 60.000 chiếc.

Trong nỗ lực xoa dịu khách hàng, ngày 15/7, Xpeng thông báo gia hạn bảo hành hệ thống lò xo khí nén phía trước lên 8 năm hoặc 160.000 km đối với những xe X9 thuộc diện ảnh hưởng, không phụ thuộc vào việc phương tiện đã chuyển chủ sở hữu hay chưa.

Đến ngày 24/7, Cơ quan Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc công bố hồ sơ triệu hồi của Xpeng đối với 33.473 xe X9 được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 8/8/2023 đến 11/8/2025.

Theo hồ sơ, một số cụm lò xo khí nén phía trước có thể bị rò rỉ chậm trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao do lỗi trong quá trình sản xuất. Sự cố có thể khiến đèn cảnh báo bật sáng và nghiêm trọng hơn là có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe. Xpeng cho biết sẽ thay thế miễn phí các cụm lò xo khí nén phía trước cho xe thuộc diện triệu hồi.

X9 là mẫu MPV đầu tiên của Xpeng, đồng thời là dòng xe có giá bán cao nhất trong danh mục sản phẩm của hãng. Mẫu MPV thuần điện 7 chỗ này bán ra từ ngày 1/1/2024, với 4 phiên bản có giá từ 359.800 - 419.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,4 - 1,62 tỷ đồng.

Tháng 11 năm ngoái, Xpeng tiếp tục giới thiệu X9 EREV, mẫu xe đầu tiên của hãng sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động, gồm hai phiên bản Max và Ultra, có giá lần lượt 309.800 nhân dân tệ (khoảng 1,2 tỷ đồng) và 329.800 nhân dân tệ (khoảng 1,28 tỷ đồng).