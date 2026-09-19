Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 19-9, người dân ở gần chân cầu Chữ Y (đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, TPHCM) nghe thấy tiếng hô hoán, kêu cứu. Một chiếc ô tô điện mang biển kiểm soát 51L-763… bất ngờ lùi lại rồi nhấn ga chồm lao thẳng về phía trước, tông trực diện vào khu vực trước một quán nhậu.

Theo các nhân chứng, trước thời điểm xảy ra sự việc, người điều khiển ô tô điện có mâu thuẫn, tranh cãi với một người trong bàn nhậu rồi lên xe cùng một phụ nữ. Sau đó, tài xế có biểu hiện mất kiểm soát, chiếc xe lùi lại rồi bất ngờ tăng ga, giật lái hất văng 2-3 bàn nhậu phía ngoài cùng nhiều xe máy đang dừng đỗ trên lề đường và phương tiện trên đường.

Clip ô tô tông liên hoàn trước quán nhậu dưới chân cầu Chữ Y

Cú va chạm mạnh tạo ra tiếng động lớn, hất tung nhiều đồ đạc, người trong quán hoảng hốt chạy tán loạn. Vụ việc khiến một người bị gãy chân và nhiều người khác bị thương. Thấy hành vi nguy hiểm, người dân xung quanh cùng khách trong quán đã hô hoán, tìm cách khống chế tài xế, yêu cầu dừng ngay hành động.

Nhiều người tìm cách ngăn cản hành động của tài xế. Ảnh cắt từ clip

Tại hiện trường, phần đầu chiếc ô tô điện bị biến dạng; khoảng 5 xe máy hư hỏng, đè lên nhau.

Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: HT

Nhận tin báo, Công an phường Chợ Quán phối hợp cùng Đội CSGT Chợ Lớn và các lực lượng chức năng Công an TPHCM khẩn trương có mặt, phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Biểu để phục vụ công tác khám nghiệm, đo đạc hiện trường và trích xuất dữ liệu camera.

Cơ quan Công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với tài xế.