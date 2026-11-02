Ô tô TMT (TMT): Lãi gần 69 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ vay gần 1.000 tỷ đồng

Lợi nhuận quý III tăng mạnh, doanh thu 9 tháng đi lùi

CTCP Ô tô TMT (mã ck: TMT) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 và 9 tháng đầu năm.

Theo đó, trong quý III/2026, Ô tô TMT ghi nhận doanh thu đạt 475,5 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 63,92 tỷ đồng, tăng 38,8%, tương ứng tăng thêm 17,87 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính giảm 14,1% xuống còn 3,22 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 44,5% lên 21,58 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng 19,6% lên 39,21 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, giá vốn, TMT báo lợi nhuận sau thuế đạt 7,02 tỷ đồng, tăng 178,6%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Ô tô TMT đạt doanh thu 1.576,2 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt 68,9 tỷ đồng, tăng 20,1%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 3.652 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 217 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, Ô tô TMT mới hoàn thành khoảng 43,2% kế hoạch doanh thu và 31,8% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Dòng tiền kinh doanh âm hơn 419 tỷ đồng, nợ vay tăng mạnh

Một trong những điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của Ô tô TMT là sự suy giảm mạnh của dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2026, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp âm 419,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 21,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dòng tiền đầu tư âm 15,03 tỷ đồng, dòng tiền tài chính dương 383,9 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy dòng tiền từ hoạt động tài chính, chủ yếu đến từ việc gia tăng vay nợ, đang góp phần bù đắp khoản thâm hụt từ hoạt động kinh doanh.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Ô tô TMT đạt 2.177 tỷ đồng, tăng 46,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 694,2 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị 1.040,5 tỷ đồng, tăng 131,4% so với đầu năm và tương đương 47,8% tổng tài sản.

Tiếp đến là tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 393,6 tỷ đồng, tăng 114.8% so với đầu năm, chiếm 18,1% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 318,3 tỷ đồng, chiếm 14,6%; tài sản cố định đạt 193,9 tỷ đồng, chiếm 8,91%.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Ô tô TMT tại cuối quý III đạt 981,1 tỷ đồng, tăng 51,7% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn ở mức 801,32 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 179,78 tỷ đồng.