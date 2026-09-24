Video: Ô tô tập lái bốc cháy trơ khung trong gara ở Nghệ An.

Khoảng 8h ngày 18/9, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ một gara sửa chữa ô tô trên đường Xô viết Nghệ Tĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, chiếc ô tô mang biển kiểm soát 37K-191.xx đang đậu bên trong gara thì bất ngờ phát hỏa. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, kèm cột khói đen lớn.

Hiện trường vụ cháy.

Phát hiện sự việc, chủ gara cùng người dân sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, bên trong gara có nhiều vật dụng dễ cháy khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng, việc khống chế gặp khó khăn.

Người dân lập tức báo lực lượng chức năng. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An điều hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Sau nhiều phút triển khai chữa cháy, lực lượng chức năng khống chế và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Tuy nhiên, chiếc ô tô bị cháy trơ khung.

Chiếc ô tô tập lái bất ngờ bốc cháy.

Anh Trần Văn Phượng (trú phường Vinh Phú), nhân chứng vụ việc, cho biết khoảng 7h45, khi đang trên đường đi ăn sáng, anh phát hiện khói bốc lên từ gara ở phía đường ngược chiều. Anh lập tức quay xe, cùng người dân gọi lực lượng chức năng.

“Lửa cháy rất nhanh. Chỉ khoảng 10-15 phút, khói đã bốc cao hàng chục mét”, anh Phượng kể.

Theo anh Phượng, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong gara có chủ cơ sở và một nhân viên. Cả hai kịp thời thoát ra ngoài, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Thiệt hại tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy hiện được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sau khi xảy ra cháy, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Chiếc ô tô cháy trơ khung.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường.