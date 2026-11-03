Ô tô tải va chạm xe máy ở Huế, 2 người tử vong thương tâm

Ngày 03/11, thông tin từ UBND xã A Lưới 4 (TP Huế) cho biết, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe tải và 2 xe máy làm 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h40 cùng ngày, tài xế Lê Văn Lực (SN 2003, trú tại xã Hưng Lộc, TP Huế) điều khiển xe tải BKS 75C-085.15 chở theo ông Ngô Đạt Long lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bốt Đỏ đi TP Đà Nẵng.

Khi đến địa phận xã A Lưới 4, xe tải BKS 75C-085.15 bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do ông L.M.T (SN 1984, trú ở xã A Lưới 4) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Ngay sau đó, xe tải BKS 75C-085.15 tiếp tục va chạm với xe máy do em N.T.K.L chở theo em N.T.H (cùng SN 2010, trú xã A Lưới 4), là học sinh trường THPT Trường Sơn đang đi hướng chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến ông L.N.T và em N.T.H tử vong tại chỗ, còn em L. bị thương được đưa đến Trung tâm Y tế A Lưới 2 cấp cứu.

Tại hiện trường, xe tải văng xuống lề đường bên trái, phần đầu xe tải đè lên xe máy; các phương tiện xe máy hư hỏng nặng.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Xem thêm video người đàn ông bị xe tải tông tử vong trên quốc lộ 1A.