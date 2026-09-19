Ô tô tải va chạm xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, hai người bị thương

Sáng 19/9, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ VN) cho biết, trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đầu kéo làm hai người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Thông tin ban đầu, khoảng 00h54 ngày 19/09, tại Km 116+300 bên trái tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc địa phận xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra va chạm giao thông giữa xe tải BKS 29H - 816.22 lưu thông hướng Nam - Bắc và xe container BKS 77C - 088.72 chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến hai người bị thương, cả hai xe hư hỏng. Trong đó, xe tải 29H - 816.22 hư hỏng nghiêm trọng, đầu xe biến dạng, tài xế bị kẹt trong cabin và được lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH giải cứu.

Hiện trường tai nạn được giải phóng lúc 5h41 sáng 19/9.

Sau tai nạn, cả hai xe nằm ở làn hai của tuyến cao tốc. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, cho phương tiện di chuyển chậm qua khu vực tai nạn theo một làn

Đến 5h41 cùng ngày, hiện trường được giải phóng, phương tiện lưu thông bình thường.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, hiện trạng tuyến cao tốc tại vị trí xảy ra tai nạn có hệ thống an toàn giao thông đầy đủ, nền mặt đường bình thường.

Đoạn tuyến do VEC quản lý, hiện chưa đề xuất thêm về nâng cao an toàn giao thông.