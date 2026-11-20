Chiếc xe tải chìm hoàn toàn dưới sông, trên mặt nước xuất hiện vệt dầu loang, vụ tai nạn cũng khiến khoảng 5m lan can cầu Tùng Lý bị gãy, hư hỏng. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, ông Phạm Văn Thuyên (45 tuổi, trú tại thôn Quảng Châu, xã Hòa Trạch) điều khiển ô tô tải chở vật liệu xây dựng lưu thông qua cầu Tùng Lý, thuộc thôn Quảng Châu. Khi đang di chuyển trên cầu, phương tiện bất ngờ gặp sự cố, tông gãy lan can rồi lao xuống sông.

Mặc dù bị thương, tài xế Phạm Văn Thuyên đã kịp thoát ra khỏi cabin, bơi vào bờ trước khi chiếc xe chìm hoàn toàn. Phát hiện sự việc, người dân đi đường nhanh chóng đến hỗ trợ, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Tại hiện trường, chiếc ô tô tải chìm hoàn toàn dưới sông, trên mặt nước xuất hiện vệt dầu loang. Vụ tai nạn cũng khiến khoảng 5m lan can cầu Tùng Lý bị gãy, hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời triển khai biện pháp xử lý sự cố.

Lực lượng chức năng đang xác minh biển kiểm soát phương tiện, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và triển khai phương án trục vớt ô tô tải bị chìm dưới sông.