Sự việc xe tải đang lưu thông bất ngờ nổ lốp, khiến chiếc Mazda3 đi song song bị móp cửa và bung nhiều túi khí xảy ra tại Bắc Ninh mới đây khiến cộng động lái xe quan tâm, đồng thời đặt ra câu hỏi về nguyên nhân kỹ thuật cũng như trách nhiệm bồi thường.

(Sự việc xảy ra khoảng 7h55 ngày 19/11 tại nút giao Khả Lễ, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh. Nguồn video: OFFB)

Không va chạm trực tiếp, vì sao ô tô con bên cạnh bung túi khí?

Kỹ sư ô tô Dương Trung Kiên cho rằng, việc ô tô Mazda bị bung túi khí sau khi xe tải bên cạnh nổ lốp là điều có thể xảy ra dù không cần phải có va chạm trực tiếp, bởi sức ép và lực tác động từ vụ nổ lốp xe tải rất lớn. Trong nhiều tình huống, đó là phản ứng của hệ thống an toàn nhằm bảo vệ người ngồi trong xe trước lực tác động bất thường.

Theo anh Kiên, đối với xe tải, xe ben có kích thước lớn, khi lốp bất ngờ bị phá hủy, lượng năng lượng giải phóng có thể tạo ra tiếng nổ dữ dội, áp lực mạnh và khiến các mảnh cao su văng ra với tốc độ cao. Lực tác động này có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho phương tiện ở gần, thậm chí đe dọa an toàn của người ngồi trong xe.

Về mặt kỹ thuật, túi khí ô tô không chỉ được kích hoạt khi xảy ra va chạm trực tiếp. Hệ thống túi khí (SRS) sử dụng các cảm biến gia tốc, cảm biến va chạm và bộ điều khiển để đánh giá mức độ, hướng tác động lên thân xe. Trong trường hợp nổ lốp, nếu lực tác động hoặc mảnh vỡ văng tạo ra gia tốc đột ngột ở khu vực cảm biến, hệ thống có thể nhận diện tình huống tương tự một vụ va chạm bên hông và kích hoạt túi khí.

"Việc kích hoạt phụ thuộc vào tín hiệu cảm biến, mức độ tác động và thuật toán điều khiển của từng mẫu xe. Vì vậy, muốn xác định chính xác nguyên nhân chiếc Mazda3 bung túi khí, cần kiểm tra dữ liệu từ bộ điều khiển SRS và dấu vết hư hỏng thực tế", kỹ sư Kiên nói.

Với các vụ việc cần sửa chữa đến túi khí, anh Kiên cho rằng đây là một trong những hạng mục khá phức tạp và tốn kém. Tùy cấu trúc xe và mức độ hư hỏng, chủ xe có thể phải kiểm tra hoặc thay thế túi khí bên hông, túi khí rèm, bộ căng đai an toàn, cảm biến va chạm và bộ điều khiển túi khí. Chi phí sửa chữa có thể tăng đáng kể nếu cửa xe, cột thân xe hoặc các chi tiết nội thất bị biến dạng.

Không va chạm trực tiếp, xe tải có phải bồi thường?

Trao đổi với PV VietNamnet, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, phương tiện giao thông cơ giới được xác định là nguồn nguy hiểm cao độ theo Điều 601 Bộ luật Dân sự năm 2015. Do đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại không chỉ phát sinh trong trường hợp hai phương tiện đâm va trực tiếp.

Theo luật sư, qua hình ảnh clip, sự cố nổ lốp có dấu hiệu xảy ra đột ngột, ngoài ý muốn của người điều khiển. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa sự cố khách quan, không có lỗi và sự kiện bất khả kháng. Nếu có căn cứ xác định việc nổ lốp, sức ép hoặc mảnh vỡ từ xe tải gây hư hỏng cho chiếc Mazda, chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu, sử dụng xe tải vẫn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Vị chuyên gia pháp lý này viện dẫn Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015, sự kiện bất khả kháng phải đáp ứng các điều kiện như xảy ra khách quan, không thể lường trước và không thể khắc phục dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép.

Còn theo khoản 3 Điều 601 Bộ luật Dân sự, chủ sở hữu, người chiếm hữu hoặc sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ vẫn có thể phải bồi thường ngay cả khi không có lỗi, trừ các trường hợp được pháp luật quy định.

Vì vậy, việc tài xế không cố ý gây ra vụ nổ lốp chưa đủ để khẳng định không phải bồi thường. Cơ quan chức năng cần kiểm tra tình trạng lốp, tuổi thọ, áp suất, lịch sử bảo dưỡng và dấu vết tại hiện trường để xác định nguyên nhân.

"Nếu xác định có thiệt hại về tài sản, chủ xe Mazda có quyền yêu cầu bồi thường các khoản hợp lý như chi phí sửa chữa thân vỏ, thay thế túi khí và các bộ phận liên quan, cùng chi phí khắc phục thiệt hại có căn cứ chứng minh", luật sư Cường khẳng định.

Chủ xe Mazda cần lưu giữ video camera hành trình, hình ảnh hiện trường, giấy tờ kiểm tra và sửa chữa xe, hóa đơn thay thế linh kiện để làm căn cứ yêu cầu bồi thường. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, người bị thiệt hại có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền.

Luật sư cũng lưu ý cần xác định đúng người có nghĩa vụ bồi thường. Nếu chủ sở hữu đã giao phương tiện cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì trách nhiệm có thể thuộc về người được giao, tùy tình huống và quy định pháp luật.

Trong trường hợp tài xế xe tải rời khỏi hiện trường như thông tin phản ánh, cơ quan chức năng cần xác minh diễn biến cụ thể. Người điều khiển phương tiện nên hợp tác, cung cấp thông tin và phối hợp giải quyết thiệt hại, thay vì chỉ căn cứ vào việc không có va chạm trực tiếp để phủ nhận trách nhiệm.

"Đây có thể là sự cố khách quan, không ai mong muốn. Tuy nhiên, khi thiệt hại đã xảy ra, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại cần được bảo vệ", luật sư Đặng Văn Cường nêu quan điểm.

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