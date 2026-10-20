Ô tô Prado lùi trên đường Hà Nội, cuốn xe máy chở 2 phụ nữ vào gầm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 20/10, ô tô Toyota Prado mang biển kiểm soát Hà Nội di chuyển trên đường Lê Duẩn, theo hướng Khâm Thiên.

Khi đến trước số nhà 231-233 Lê Duẩn, phường Hai Bà Trưng, chiếc xe bất ngờ lùi lại, va chạm với xe máy chở 2 phụ nữ đang đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Lê Duẩn. Ảnh: Đình Hiếu

Sau cú va chạm, xe máy bị cuốn vào gầm ô tô, khiến hai phụ nữ ngã ra đường. Người dân tại hiện trường cho biết sự việc xảy ra quá nhanh, nhiều người không kịp phản ứng.

Vụ tai nạn khiến hai phương tiện bị hư hỏng. Người đàn ông điều khiển ô tô bị ngã xuống đường, bị thương phải đi cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp xử lý và lập hồ sơ ban đầu.

Hai phương tiện bị hư hỏng sau cú va chạm. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Hai Bà Trưng thụ lý, giải quyết.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.