Ô tô PHEV tầm 700 triệu đồng, chọn Geely EX5 hay BYD Sealion 5?

BYD Sealion 5 DM-i có lợi thế về giá

Tại Việt Nam, Geely EX5 EM-i được phân phối với ba phiên bản Pro, Max và Ultra, giá niêm yết lần lượt 789 triệu, 909 triệu và 969 triệu đồng.

Trong khi đó, BYD Sealion 5 DM-i có hai phiên bản Essential và Premium, giá niêm yết tương ứng 739 triệu và 789 triệu đồng. Đáng chú ý, chương trình ưu đãi dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên đặt cọc trước ngày 30/11/2026 đưa giá xe xuống còn 659 triệu và 709 triệu đồng.

BYD Sealion 5 DM-i giá bán niêm yết là 739 và 789 triệu đồng, 1.000 khách hàng đặt cọc sớm được giảm giá lên đến 80 triệu đồng.

Với mức giá ưu đãi, BYD Sealion 5 DM-i có lợi thế đáng kể về chi phí đầu tư ban đầu. Nếu so sánh giá niêm yết, chỉ có một phiên bản thấp nhất là bản Pro của Geely EX5 EM-i bằng giá bản cao nhất của BYD Sealion 5. Trong khi 2 bản còn lại của Geely EX5 EM-i có giá cao vượt hơn hẳn BYD Sealion 5. Điều này gây bất lợi lớn cho Geely EX5 khi khách hàng quan tâm đến giá hơn các thông số khác.

Về kích thước, cả hai mẫu SUV PHEV đều thuộc phân khúc SUV cỡ C, hướng đến nhu cầu sử dụng gia đình. Geely EX5 EM-i có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.725 x 1.905 x 1.685mm, chiều dài cơ sở 2.755mm.

Còn BYD Sealion 5 DM-i nhỉnh hơn về chiều dài với 4.735mm, nhưng hẹp hơn khi chiều rộng đạt 1.860mm. Chiều cao xe là 1.710mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.712mm.

Như vậy, Geely có thân xe rộng hơn 45mm và chiều dài cơ sở lớn hơn 43mm, tạo lợi thế về không gian trong cabin. Ngược lại, BYD Sealion 5 DM-i có khoảng sáng gầm 175mm, phù hợp với nhu cầu di chuyển đa dạng trên đường đô thị và những cung đường không quá phức tạp.

Geely EX5 EM-i đi xa hơn

Geely EX5 EM-i sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, tổng công suất 219 mã lực và mô-men xoắn 398 Nm. Hai phiên bản Pro và Max trang bị pin 18,4 kWh, cho tầm hoạt động thuần điện công bố 105km.

Bản Ultra sử dụng pin 29,8 kWh, nâng tầm chạy điện lên 170km. Khi kết hợp xăng và điện, xe có thể di chuyển hơn 1.500km theo công bố của nhà sản xuất.

Trong khi đó, BYD Sealion 5 DM-i sử dụng hệ truyền động DM-i Super Hybrid thế hệ thứ 5, kết hợp động cơ xăng 1.5L, mô-tơ điện và pin Blade LFP. Tổng công suất đạt 214 mã lực. Bản Essential sử dụng pin 13,08 kWh, chạy điện tối đa 82km.

Bản Premium có pin 18,3 kWh, đạt 110km theo tiêu chuẩn NEDC. Tầm hoạt động kết hợp được công bố lần lượt khoảng 1.150km và hơn 1.200km.

Xét thông số, Geely nhỉnh hơn về công suất và đặc biệt có lợi thế ở tầm chạy điện của bản Ultra. Điều này phù hợp với khách hàng thường xuyên di chuyển trong đô thị, có thể sạc xe tại nhà và muốn giảm số lần sử dụng động cơ xăng.

BYD Sealion 5 DM-i lại có hệ truyền động thiên về hiệu quả sử dụng năng lượng, kết hợp khả năng chạy điện hằng ngày với động cơ xăng cho những hành trình dài. Xe hỗ trợ sạc AC 3,3 kW, bản Premium có thêm sạc nhanh DC 18 kW và tính năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L công suất tối đa 3,3 kW.

Geely EX5 EM-i được trang bị nhiều công nghệ giải trí, hỗ trợ lái.

Geely nổi bật về tiện nghi, BYD đáp ứng tốt nhu cầu gia đình

Khoang lái Geely EX5 EM-i có màn hình trung tâm 15,4 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch. Các phiên bản cao được trang bị màn hình hiển thị kính lái HUD, ghế trước chỉnh điện, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh Flyme Sound 16 loa. Một số phiên bản có các tính năng hỗ trợ lái nâng cao như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo điểm mù.

BYD Sealion 5 DM-i có màn hình giải trí 10,1 inch trên bản Essential và 12,8 inch trên bản Premium, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch. Xe được trang bị ghế bọc da, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau và kết nối Apple CarPlay. Bản Premium bổ sung ghế trước chỉnh điện, làm mát, sạc không dây và cốp điện.

Xét về trang bị, Geely có ưu thế về kích thước màn hình, hệ thống âm thanh và các tiện nghi cao cấp ở phiên bản đầu bảng. BYD tập trung vào những trang bị thiết thực, đồng thời bổ sung khả năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài, phù hợp với khách hàng thường xuyên đi xa hoặc dã ngoại.

Lựa chọn nào phù hợp hơn?

Geely EX5 EM-i phù hợp với người dùng ưu tiên tầm chạy điện dài, không gian cabin và công nghệ tiện nghi. Tuy nhiên, mức giá từ 909 triệu đồng ở bản Max có thể khiến mẫu xe khó tiếp cận hơn với khách hàng đặt nặng yếu tố chi phí.

BYD Sealion 5 DM-i có lợi thế về giá, đặc biệt trong chương trình ưu đãi ra mắt. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc với gia đình muốn trải nghiệm công nghệ hybrid sạc ngoài nhưng vẫn cần kiểm soát ngân sách.

Nhìn tổng thể, Geely EX5 EM-i nổi bật về thông số và tiện nghi, còn BYD Sealion 5 DM-i có sức cạnh tranh nhờ giá bán và tính thực dụng. Quyết định cuối cùng tùy thuộc nhu cầu, tài chính và sự phù hợp của mỗi cá nhân.