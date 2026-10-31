Ô tô phát nổ kinh hoàng trên cao tốc, 2 cảnh sát bị bỏng

Clip ghi lại khoảnh khắc ngọn lửa dữ dội nhấn chìm các sĩ quan khiến họ phải nhập viện vì bỏng sau vụ nổ.

Những cột khói dày đặc bốc lên không trung sau vụ nổ, xảy ra ngay khi các sĩ quan tuần tra đường cao tốc đang xử lý một chiếc xe bị hỏng trên đường cao tốc liên tiểu bang 215 của California, Mỹ.

Cảnh sát nghi ngờ tài xế chiếc Toyota Camry đã say rượu vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn hôm 25/10.

Các sĩ quan đã bị ngọn lửa bao trùm sau khi chiếc xe phát nổ. Nguồn: Instagram/homienewsinc_

2 cảnh sát đang nói chuyện với người lái xe bị nghi là say rượu thì đột nhiên chiếc xe ô tô bốc cháy.

Cả tài xế và hành khách đều thoát nạn mà không bị thương. 2 cảnh sát bị bỏng đã được đưa đến bệnh viện và dự kiến sẽ hồi phục hoàn toàn.

Cảnh sát Javier Navarro nói với Patch: "Một vụ nổ đã xảy ra, khiến các sĩ quan bị bao trùm trong ngọn lửa".

Các đội cứu hỏa thuộc Sở Cứu hỏa Quận Riverside đã đến hiện trường trong vòng vài phút và dập tắt đám cháy trước khi nó lan sang khu vực đồng cỏ gần đó.

Tài xế đã bị tạm giam tại nhà tù Robert Presley vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng say xỉn. Bạn của anh ta không bị bắt giữ.

Nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được điều tra.