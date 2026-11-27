Nếu so sánh hai tháng liền kề nhau, cả hai xuất xứ lớn nhất là Indonesia và Trung Quốc đều bất ngờ sụt giảm cả về số lượng lẫn kim ngạch nhập ô tô nguyên chiếc (CBU).

Trong đó, các loại ô tô CBU nhập khẩu từ Trung Quốc tháng 10 chỉ đạt 5.383 chiếc, tương ứng mức kim ngạch hơn 170 triệu USD, sụt giảm 20,3% về lượng và giảm 21,3% về giá trị so với tháng liền trước.

Lợi thế giá rẻ cũng không giúp ô tô nhập khẩu từ Indonesia tháng 10/2026 duy trì ổn định. Cụ thể, lượng ô tô CBU có xuất xứ đất nước vạn đảo tháng 10 đạt 8.742 chiếc, giảm 14,8%; mức kim ngạch đạt trên 134 triệu USD, giảm 11,4%.

Dù vậy, khi tính luỹ kế 10 tháng năm 2026, mặt hàng ô tô CBU nhập khẩu từ cả Indonesia và Trung Quốc đều tăng trưởng rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là hai thị trường xuất khẩu ô tô CBU lớn nhất vào Việt Nam.

Chi tiết hơn, đã có tổng cộng 89.362 xe được nhập khẩu từ Indonesia sau 10 tháng, tương ứng là tổng kim ngạch đạt xấp xỉ 1,3 tỷ USD, tăng 37,1% về lượng và tăng 40,6% về giá trị so với cùng kỳ.

Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc còn tăng trưởng mạnh hơn. Thống kê của Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, đã có đến 56.299 ô tô CBU được nhập khẩu từ Trung Quốc sau 10 tháng, tương ứng là tổng kim ngạch 1,942 tỷ USD, tăng 44,2% về lượng và tăng 51,1% về giá trị so với cùng giai đoạn này của năm 2025.

Lô xe điện MG Urban mới nhất nhập khẩu từ Thái Lan - Ảnh: MG Việt Nam

Các loại ô tô nhập khẩu từ một số thị trường châu Âu cũng là một điểm sáng đáng chú ý, mặc dù con số tuyệt đối là nhỏ so với các xuất xứ lớn như Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc.

Trong đó, lượng xe nhập khẩu từ Vương quốc Anh tháng 10 đạt 59 chiếc, tăng vọt 321%; mức giá trị cũng tăng đến 79% so với tháng liền trước, đạt trên 3,6 triệu USD.

Ô tô nhập khẩu từ Áo cũng bắt đầu được các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ đầu năm nay. Tính riêng tháng 10 có 5 xe nhập khẩu từ xuất xứ mới này, đạt giá trị 719.232 USD, tăng 150% về lượng và tăng 155% về kim ngạch so với tháng 9.

Đức cũng là một số xuất rất đáng chú ý. Luỹ kế 10 tháng đã có 1.034 ô tô CBU được nhập khẩu từ Đức, tương ứng là mức kim ngạch xấp xỉ 59,3 triệu USD, tăng 23,2% về lượng và tăng 56,4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, mặt hàng ô tô nhập khẩu từ Thái Lan lại đang ngày càng "thất sủng" do nhiều loại xe bắt đầu được chuyển sang nhập khẩu từ Nhật Bản, Trung Quốc và Indonesia.

Xét về giá trị bình quân trong 10 tháng năm 2026, các loại ô tô từ Ấn Độ vẫn đang rẻ nhất trong 13 thị trường mà Việt Nam đang nhập khẩu mặt hàng này, cụ thể ở mức 7.066 USD/chiếc. Tiếp đến là ô tô nhập khẩu từ Indonesia ở mức 14.517 USD/chiếc.

Đắt nhất là ô tô nhập khẩu từ Canada với giá trị lên đến 464.215 USD chiếc. Tuy nhiên, chỉ có vẻn vẹn 2 chiếc được nhập khẩu từ Canada trong cả 10 tháng trở lại đây. Vì vậy, có thể xem ô tô nhập khẩu từ Áo là có giá trị cao nhất, ở mức bình quân 157.353 USD/chiếc. Đắt thứ hai là ô tô nhập khẩu từ Vương quốc Anh, ở mức 114.496 USD/chiếc. Theo các chuyên gia ô tô, sở dĩ giá trị bình quân ô tô nhập khẩu từ hai xuất xứ này rất cao chủ yếu do đều là các loại xe siêu sang hoặc hiệu năng cao.