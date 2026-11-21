Thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về lượng xe nhập khẩu trong tháng 10/2026, sau khi vừa có một tháng tăng trưởng mạnh.

Theo số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), các doanh nghiệp trong nước đã nhập khẩu 19.187 ô tô nguyên chiếc trong tháng, với tổng kim ngạch hơn 437 triệu USD.

Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 10/2026 đạt 19.187 xe, giảm hơn 24% so với tháng trước.

So với tháng 9/2026, lượng ô tô nhập khẩu giảm 6.108 chiếc, tương đương 24,1%. Giá trị nhập khẩu cũng giảm 22,9%. Tính bình quân, mỗi chiếc ô tô nhập khẩu trong tháng có giá trị hơn 22.784 USD.

Đáng chú ý, lượng xe nhập khẩu trong tháng 10 đã xuống mức thấp nhất trong 5 tháng gần đây. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh sức mua trên thị trường có dấu hiệu chững lại, trong khi thời gian kinh doanh của năm 2026 không còn nhiều.

Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số của các thành viên trong tháng 10 đạt 28.957 xe, giảm 6.137 xe, tương đương khoảng 17% so với tháng trước. Trong đó, xe nhập khẩu bán ra đạt 16.204 chiếc, cao hơn mức 12.753 chiếc của xe lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, doanh số xe nhập khẩu cũng giảm 24% so với tháng 9.

Xét theo nguồn cung, Indonesia tiếp tục là thị trường xuất khẩu ô tô lớn nhất vào Việt Nam trong tháng 10. Cụ thể, các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu 8.742 xe từ quốc gia này, với tổng trị giá gần 134,3 triệu USD. Lượng xe có xuất xứ Indonesia chiếm hơn 45% tổng số ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng, dù đã giảm khoảng 1.500 chiếc so với tháng trước.

Phần lớn ô tô nhập khẩu từ Indonesia thuộc nhóm xe phổ thông có giá bán khoảng 400-800 triệu đồng, trải rộng ở các phân khúc MPV 7 chỗ, crossover hạng B và xe cỡ nhỏ hạng A. Đây cũng là những dòng xe có mức giá tương đối dễ tiếp cận với người tiêu dùng Việt Nam.

Một số mẫu xe tiêu biểu trong nhóm này gồm Toyota Yaris Cross, Honda BR-V, Mitsubishi Xforce và Mitsubishi Xpander. Các mẫu xe trên hiện diện ở những phân khúc có sự cạnh tranh đáng kể trên thị trường ô tô trong nước.

Toyota Yaris Cross nhập khẩu từ Indonesia, một trong những mẫu SUV cỡ B cạnh tranh tại thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, Trung Quốc đứng thứ hai về lượng ô tô xuất khẩu sang Việt Nam với 5.383 xe, đạt giá trị 170,3 triệu USD. So với tháng 9/2026, lượng xe nhập khẩu từ thị trường này giảm 1.374 chiếc.

Dù đứng sau Indonesia về số lượng, Trung Quốc lại dẫn đầu về giá trị kim ngạch nhập khẩu ô tô trong tháng 10. Nguyên nhân là cơ cấu xe nhập khẩu từ quốc gia này không chỉ có ô tô du lịch dưới 9 chỗ mà còn bao gồm xe tải và các dòng xe thương mại.

Đáng chú ý, lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục vượt Thái Lan. Trong tháng 10, Việt Nam nhập khẩu 3.593 xe từ Thái Lan, với tổng giá trị 71,7 triệu USD. Con số này giảm gần 3.000 xe so với tháng trước, đưa Thái Lan xuống vị trí thứ ba trong nhóm các thị trường cung cấp ô tô lớn nhất cho Việt Nam.

Ở một diễn biến khác, các doanh nghiệp lắp ráp và sản xuất ô tô trong nước đã chi gần 626 triệu USD để nhập khẩu linh kiện, phụ tùng trong tháng 10. Giá trị nhập khẩu nhóm hàng này giảm 0,6% so với tháng liền trước.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã nhập khẩu 212.339 ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng kim ngạch gần 4,9 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng xe nhập khẩu tăng 22,9%, trong khi giá trị kim ngạch tăng 26,6%.