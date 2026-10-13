Ô tô nát đầu sau cú tông với xe cảnh sát, động cơ văng xa 50m

Theo ABC News, cảnh sát bang Tây Australia đã buộc tội một người đàn ông 27 tuổi liên quan đến vụ trộm xe và cuộc truy đuổi tốc độ cao qua nhiều khu vực ở Perth. Vụ việc dẫn đến nhiều va chạm, trong đó có tai nạn nghiêm trọng giữa một xe cảnh sát và ô tô của người dân không liên quan.

Theo thông tin từ cảnh sát, vụ việc bắt đầu vào khoảng 3h10 sáng, khi một chiếc SUV màu xám bị lấy cắp tại một ngôi nhà trên đường Elizabeth, khu vực White Gum Valley.

Đến khoảng 10h35 cùng ngày, cảnh sát phát hiện chiếc SUV di chuyển trên đường Albany Highway, thuộc khu vực Maddington, cách nơi xảy ra vụ trộm khoảng 20km về phía đông.

Các sĩ quan bật đèn và còi báo động, yêu cầu tài xế dừng xe. Tuy nhiên, người đàn ông cầm lái bị cáo buộc không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy, kéo theo cuộc truy đuổi qua nhiều khu vực, gồm Thornlie, Langford, Beaconsfield, Coogee và Leeming.

Xe cảnh sát va chạm với chiếc Hyundai Accent màu trắng do một cụ ông 80 tuổi điều khiển.

Trong quá trình truy đuổi, nghi phạm bị cáo buộc lái xe với tốc độ cao, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều và va chạm với một xe cảnh sát khác, khiến phương tiện này bị hư hỏng nhẹ.

Vụ việc trở nên nghiêm trọng khi một xe cảnh sát không gắn biển hiệu đang di chuyển về hướng tây trên đường South Street, khu vực Leeming, va chạm với chiếc Hyundai Accent màu trắng do một cụ ông 80 tuổi điều khiển.

Thời điểm đó, cụ ông đang rẽ phải vào đường Beasley Road. Vụ va chạm xảy ra trong lúc cảnh sát truy đuổi chiếc SUV bị đánh cắp. Tuy nhiên, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cú đâm và trách nhiệm của các bên hiện chưa được xác định.

Động cơ ô tô văng xa 50m.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu chiếc Hyundai Accent bị phá hủy nghiêm trọng. Hình ảnh hiện trường do ABC News công bố cho thấy phần đầu xe gần như bị xé toạc, trong khi chiếc ô tô dừng lại trên làn đường hướng tây của South Street.

Đáng chú ý, động cơ của chiếc Hyundai bị văng khỏi thân xe, nằm cách vị trí va chạm khoảng 50m, ở phía đối diện của tuyến đường sáu làn xe.

Chiếc xe cảnh sát không gắn biển hiệu cũng bị hư hỏng nặng. Kính chắn gió vỡ, trong khi một biển báo giao thông bằng kim loại mắc kẹt trên nắp ca-pô.

Xe cảnh sát bị hư hỏng nặng.

Cụ ông 80 tuổi được đưa đến Bệnh viện Royal Perth trong tình trạng nguy kịch và phải phẫu thuật.

Hai sĩ quan cảnh sát ngồi trên xe, gồm một người đàn ông khoảng 40 tuổi và một phụ nữ khoảng 30 tuổi, cũng được đưa đến Bệnh viện Fiona Stanley để kiểm tra.

Đội điều tra tai nạn giao thông nghiêm trọng của cảnh sát bang Tây Australia đang làm rõ các tình tiết dẫn đến vụ va chạm.

Sau vụ va chạm giữa xe cảnh sát và chiếc Hyundai của cụ ông 80 tuổi, cuộc truy đuổi nghi phạm vẫn tiếp tục.

Theo cảnh sát, người đàn ông 27 tuổi còn bị cáo buộc va chạm với một phương tiện dân sự khác trong quá trình bỏ chạy.

Trực thăng cảnh sát sau đó theo dõi chiếc SUV đến một khu cắm trại tại Coogee. Nghi phạm bị bắt giữ tại đây sau khi tìm cách chạy trốn bằng đường bộ.

Người đàn ông đến từ Doubleview, khu vực phía bắc Perth, hiện đối mặt với 8 cáo buộc, trong đó có lái xe không có giấy phép, lái xe nguy hiểm nhằm trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát và tàng trữ ma túy đá.

Theo ABC News

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!