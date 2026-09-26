Ô tô mất kiểm soát, tông trúng nhiều học sinh trên vỉa hè

Đoạn clip ghi lại cho thấy chiếc xe mất kiểm soát trượt ngang trên vỉa hè trước khi đâm vào 4 học sinh.

Chiếc xe do Yakup Mujdat Turer, 73 tuổi, điều khiển đã lao nhanh về phía nhóm người đang đi dạo trên đại lộ Tibbiye, Istanbul, Thỗ Nhĩ Kỳ, hôm 24/9.

Các học sinh ngã xuống đường và bị nhiều thương tích khác nhau. Sau khi được sơ cứu tại hiện trường, họ được đưa đến bệnh viện với những vết thương không đe dọa đến tính mạng.

Các thiếu niên bị hất văng khi chiếc xe tông vào họ. Nguồn: Newsflash

Theo các nguồn tin, Yakup đã va chạm với một xe khác trước khi lao lên vỉa hè và tông vào nhóm thiếu niên đang đi bộ trước trường học.

Người phụ nữ ngồi trong xe cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh trường học và tiến hành điều tra vụ tai nạn.

Yakup đã bị cảnh sát huyện Uskudar bắt giữ sau vụ việc.

Theo Viện Thống kê Thỗ Nhĩ Kỳ, năm 2025 có 6035 người chết vì tai nạn giao thông đường bộ.

Vụ việc trên xảy ra chỉ vài tuần sau khi một bé gái 3 tuổi thiệt mạng vì bị xe hơi tông khi đang băng qua đường cùng mẹ.

Elif Mavi Avli và mẹ cô, bà Merve, đang đi bộ ở Odunpazari, Thổ Nhĩ Kỳ thì tai nạn kinh hoàng xảy ra.

Đoạn clip cho thấy người mẹ và con gái băng qua đường thì bị một chiếc xe do Fatos Akil Bilgesoy, 40 tuổi, điều khiển tông phải.

Mặc dù đã được cấp cứu khẩn cấp, bé gái 3 tuổi vẫn qua đời vì vết thương quá nặng.