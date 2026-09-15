Ô tô Lexus đột ngột dừng giữa cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 2 xe khác đâm dồn toa

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Vào hồi 13h31 ngày 15/9, tại Km 201+000 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa, đường trơn, xe khách biển số 35H-126.XX đã đâm từ phía sau vào 2 xe con đang dừng phía trước, gồm 1 ô tô Lexus mang BKS 30L-268.XX do tài xế N.V.Đ. điều khiển và ô tô con mang biển số 29E-303.XX do tài xế C.T.N. (SN 1989) cầm lái.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Cục CSGT

Cả 3 phương tiện đều bị hư hỏng sau cú va chạm. Ảnh: Cục CSGT

Sau cú va chạm mạnh, cả 3 ô tô đều bị hư hỏng nặng. Ông N.Q.V. (đi trên ô tô con) bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai; bà Đ.T.H. (SN 1967; đi trên ô tô khách) bị thương.

Qua xác minh nhanh tại hiện trường từ dữ liệu camera hành trình trên phương tiện (xe con biển số 29E-303.XX), Đội CSGT đường bộ cao tốc 3 xác định, trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, đã xuất hiện vụ việc xe con biển số 30L-268.XX có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên đường cao tốc (tại làn đường sát dải phân cách giữa đường), cản trở xe con biển số 29E-303.XX.

“Đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật”, Cục CSGT nhận định. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện liên quan đến vụ việc cho Công an xã Phú Xuyên (Hà Nội) thụ lý theo thẩm quyền.