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Ô tô Lexus đột ngột dừng giữa cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 2 xe khác đâm dồn toa

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một ô tô Lexus, xe khách loại 16 chỗ và một ô tô con khác xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua Thường Tín, Hà Nội).

Báo VietnamNet
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Vào hồi 13h31 ngày 15/9, tại Km 201+000 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa, đường trơn, xe khách biển số 35H-126.XX đã đâm từ phía sau vào 2 xe con đang dừng phía trước, gồm 1 ô tô Lexus mang BKS 30L-268.XX do tài xế N.V.Đ. điều khiển và ô tô con mang biển số 29E-303.XX do tài xế C.T.N. (SN 1989) cầm lái. 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Cục CSGT

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Cục CSGT

Cả 3 phương tiện đều bị hư hỏng sau cú va chạm. Ảnh: Cục CSGT

Cả 3 phương tiện đều bị hư hỏng sau cú va chạm. Ảnh: Cục CSGT

Sau cú va chạm mạnh, cả 3 ô tô đều bị hư hỏng nặng. Ông N.Q.V. (đi trên ô tô con) bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai; bà Đ.T.H. (SN 1967; đi trên ô tô khách) bị thương.

Qua xác minh nhanh tại hiện trường từ dữ liệu camera hành trình trên phương tiện (xe con biển số 29E-303.XX), Đội CSGT đường bộ cao tốc 3 xác định, trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, đã xuất hiện vụ việc xe con biển số 30L-268.XX có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên đường cao tốc (tại làn đường sát dải phân cách giữa đường), cản trở xe con biển số 29E-303.XX.

“Đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật”, Cục CSGT nhận định. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện liên quan đến vụ việc cho Công an xã Phú Xuyên (Hà Nội) thụ lý theo thẩm quyền.

Đình Hiếu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/o-to-lexus-dot-ngot-dung-giua-cao-toc-phap-van-cau-gie-2-xe-khac-dam-don-toa-2555436.html